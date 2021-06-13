Başkan Demir çocuklarla uçurtma uçurdu

Vatandaşlarla sohbet eden Demir, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iki günlük Ankara ziyaretinin ardından döndüğü Samsun'da hafta sonu merkez ve ilçelerde incelemelerde bulundu. İlkadım İlçesi Gençlik Caddesi'nde yapımı tamamlanan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Demir, yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyetin kendilerini daha da motive ettiğini belirtti. Hançerli Mahallesi Çifte Hamam Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış sonrası hasar göre bölgedeki çalışmaları kontrol etti. Daha sonra Canik ilçesine geçerek Doğu Park mevkiinde piknik yapan ailelerle selamlaşan Başkan Mustafa Demir, yapımı süren Canik Yağmur Suyu Kollektör Hattı alanında incelemede bulundu. Buradaki çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Demir, ardından Çobanlı ve Mert Irmağı'nda koku yalıtımı yapılan terfi istasyonlarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Batı Park mevkiindeki ‘Uçurtmamda Sevgi Var' etkinliğine katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Atakum Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen şenlikte Başkan Demir, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılı ile Hacı Bektaş Veli yılı olması nedeniyle yapılan etkinlikte açılan stantları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Demir, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra da Saathane Meydanı, Subaşı ve Çiftlik Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.