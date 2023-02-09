Başkan Demir: “Depremin yıkıcı gücünü azaltmak için kentsel dönüşüme önem veriyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin Samsun'da da yıkım gücü olarak etkili olabileceğini ifade ederek, depremin yıkıcı gücünü azaltmak için kentsel dönüşüme önem verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette ölü ve yaralı sayısı sürekli artıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, benzer büyüklükteki depremlerin tüm şehirlerde yıkıma yol açacağı gibi Samsun'da da etkili olabileceğini ifade ederek kentsel dönüşüm ve daha fazla düzenleme ile çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“140 araç, 300 personel ile deprem bölgesindeyiz”

İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Demir, “Deprem bölgesinde tüm bakanlarımız, tüm ilgililer, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları herkes elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Elbistan, Kahramanmaraş ağırlıklı olmak üzere, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman gibi yerlerde de biz varız. Elimizden gelen bütün imkanımızla orada vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Şu anda 140'ın üzerinde araç ve makinelerimizle oradayız. 300'e yakın personelimiz de şu anda sahada. Aram-kurtarma, SASKİ ekipleri dahil hep birlikte büyük bir gayretle oradayız. Üzgünüz ve sözün bittiği yerdeyiz. Elimizden geleni yapma noktasında da gece-gündüz gayret ediyoruz” dedi.

“İnsan şu anda evinde oturup yaşadığından utanıyor”

10 ilde etkili olan depremlerin yıkıcı gücünün tahmin edilenden fazla olduğuna dikkat çeken Mustafa Demir, “Oradaki bir kısım yeni binaların prizini almadan (taze betonun plastik halden katı hale geçmesi) böyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmalarının etkisinden olabilir. Yoksa 1999-2000 yılından sonra yapılan binalarda dayanıklılık söz konusudur. Ama bu seferki deprem daha önceki depremlere benzemiyor. Bütün deprem tahminlerini aşan bir yıkıma sebebiyet verdi. 7,7 ve 7,6 deniyor ama yıkım gücünün çok daha fazla olduğu anlaşılıyor. Ben deprem uzmanı değilim ama mesleğimle bağlantılı Bayındırlık Bakanlığı yapmış bir insan olarak anlıyorum ki bu olay çok büyük bir durum. ‘100 yılın afeti', hatta ‘afetlerin afeti' gibi tarif eden uzmanlar, hocalar bulunuyor. Gerçekten çok üzgünüz. Allah hepimizi korusun. Tüm vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Yaraları birlikte saracağız. 85 milyon bir arada. İnsan şu anda evinde oturup yaşadığından utanıyor. Böyle büyük bir felaketle karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz”

Benzer büyüklükteki depremin Samsun'da da yaşanması durumunda etkili olabileceğinin altını çizen Başkan Demir, “Bu ölçekteki bir deprem yıkım gücü noktasında tabii ki Samsun'da da etkili olur. Ama biz Samsun'da çok etkili bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştiriyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi dönüşümü, özellikle Yenimahalle, Soğuksu, Kıranköy, Hastanebaşı, Zeytinlik ve Kadıköy gibi bu bölgelerde ciddi bir dönüşüm sağlıyoruz. Amacımız bu depremlerin yıkıcı gücüne bir tedbir olarak bunları yapmak. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. İmar planlarının, inşaat kalitelerinin, inşaatın depreme dayanıklılıklarının olması artık bir tartışma getirmiyor. Herkes çok daha dikkatli olmak durumda. Daha fazla yeni düzenleme ve yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Bölgeyi ben şu anda görme durumunda değilim. Önemli bir süreç yaşadığım için buradan arkadaşlarımızı gönderdik. Buradan bütün desteği vermeye gayret ediyoruz. Allah hepimizi bu tür afetlerden korusun” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak adına yüzlerce ekipman ve ekip desteğinin yanı sıra belediye kadrosunda bulunan ana kademe bürokratları da deprem bölgelerine koordinatör olarak gönderdi. SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal ve birçok üst düzey bürokrat Kahramanmaraş ve diğer illerde görev yapıyor.