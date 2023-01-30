Başkan Demir: “Devasa problemlere çözüm ürettik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un, Türkiye'nin geleceğinde etkili, misyonu olan meşale bir şehir olduğunu ifade ederek, kırsalda, merkezde, altyapıda, çevre ile alakalı yatırımlarda, bilgi teknolojilerinde, şehirde genel itibarıyla problem olarak görülen tüm konuların tamamının çözüldüğünü söyledi.

“Meşale şehir samsun örnek oluyor”

Samsun'un bölgenin merkezi ve metropol kenti olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, “Samsun, Türkiye'nin geleceğinde etkili, misyonu olan meşale bir şehirdir. Biz her konuda örnek olmak durumundayız. Şimdi bunu tescil ettiriyor, Türkiye'ye ve dünyaya ilan ettiriyoruz. Hızlı kentleşmeden kaynaklanan, Türkiye'de bütün şehirlerde yaşanan problemler Samsun'da da vardı. Özellikle trafik yoğunluğu, kentsel dönüşüm, otopark problemleri başta olmak üzere tamamında çok ciddi mesafe kat ettik. Kırsal mahalle ve merkez ayrımını neredeyse ortadan kaldırdığımızı belirtmek isterim. Tüm projelerimiz vizyoner projelerdir. 40 sefer ölçülmeden 1 sefer biçilmeyen projelerdir. Halkın etkin katılımını sağlayarak oluşturduğumuz projelerdir. Bunları da doğru bir şekilde gerçekleştirdik” dedi.

“Devasa problemlere çözüm ürettik”

Başkan Demir, Samsun için kırsalda, merkezde, altyapıda, çevre ile alakalı yatırımlarda, bilgi teknolojilerinde, şehirde genel itibarıyla problem olarak görülen konuların tamamını çözdüklerini ifade ederek, “2023 yılına da çok etkin bir şekilde başladık. 2019 Nisan ayında aldığımız görevle birlikte 2023'ün başına geldiğimizde, Samsun'daki devasa problemlere çözüm üretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında yatırım programının çok ilerisinde bir hizmet ürettik. 2023 yılına da yatırımlarımızla damga vuracağız” diye konuştu.

“Yapay zekayı Türkiye'de en iyi ve en verimli kullanan şehir Samsun”

Kompleks yapı inşaatları hariç malzeme üretimiyle birlikte diğer alt ve üst yapı projelerini belediye ekipleriyle yaptıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentsel dönüşümden ulaşıma, trafik güvenliği ve akıllı şehir uygulamalarından, gençlere yönelik bilim merkezlerine, içme suyu ve yaşam alanlarına kadar her alanda farklı projeleri hayata geçirdik. Bu projeler, yaptıklarımızın bir kısmı. 2022 yılına damga vuran projelerden birisi akıllı şehir uygulamalarıdır. Samsun, bilgi, teknoloji ve yapay zekayı Türkiye'de en iyi ve en verimli kullanan akıllı şehir uygulamasına sahip il oldu” şeklinde konuştu.

Başkan Demir sözlerine şöyle devam etti:

“Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projemizi hayata geçirdik. Çevreci olup işletme maliyetini 8'de 1 oranına düşürdüğümüz elektrikli otobüslerimiz toplu taşımada yerini aldı. Bunlar Türkiye'nin ilk projeleridir. Beklentimizin üzerinde de verim aldık. 110 kavşağın fiziki düzenlemelerini kendi ekiplerimizle çalışarak 4 ayda bitirdik. Bu bir rekordur. Atatürk Bulvarı'nın Karayolları ile Belediye Evleri arasındaki kısmının asfaltını kazıyıp 16 günde yeniledik. Bu da bir rekordur. Hiçbir kurumun bu kadar kısa zamanda böylesine bir çalışmayı gerçekleştirebileceğini sanmıyorum.”

“2023'de dev sanayi sitesi inşaatı tamamlanacak”

Başkan Demir, 2023 yılı hedeflerine odaklandıklarını ifade ederek, “Bir yandan da kentimizde kentsel dönüşüm projeleri tek tek tamamlanıyor. 800 dönüm alan üzerine bin 608 iş yerinden oluşan Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı 2023 yılı içinde bitecek. Gülsan'daki dükkanları da kamulaştırmaya başladık. Esnaflarımızın taşınmasının ardından hemen orayı yıkacağız. Millet Bahçesi ve Doğu Park'ı da içine alan 650 bin metrekarelik alanı, Türkiye'de benzeri olmayan konsepte dönüştüreceğiz. Enfes bir cami külliyenin yanında sosyal donatı alanlarıyla Samsun'a halkımızın keyif alacakları yaşam alanı kazandırıyoruz. Ayrıca gençlerimizin yaşamına dokunacak bir proje olan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi inşaatında da yüzde 60 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Bu projeyi de 2023 yılı içinde tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Saathane Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, belediye hizmet binamızın yerinde yapacağımız konsept projeyle şehrimizin nezih tarihini yeniden inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.