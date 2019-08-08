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Başkan Demir: "Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam"

Canik ilçesindeki sıcak asfalt yol çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam" dedi.

Canik ilçesindeki sıcak asfalt yol çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam" dedi.


Başkan Mustafa Demir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve diğer bazı bürokratlarla birlikte Canik ilçesinde incelemelerde bulundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın da eşlik ettiği incelemede Başkan Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa ve Kaşyayla Mahallelerinde başlatılan sıcak asfalt yol çalışmalarını yerinde inceledi. Her 2 mahalleye gelişinde muhtarlar ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Demir, sorun ve şikayetleri dinledi, talepleri kurmaylarıyla birlikte not aldı.



“Sokak ve caddelerde eksik kalmayacak”


Mahallerde başlatılan asfalt yol çalışmalarını sürdüren ekipleri de ziyaret eden Başkan Demir, bir ara eline tırmık alarak işçilere yardım etti. Başkan Demir, "Canik ilçemizin tüm sokak ve caddelerini yenileyecek, eksikliklerini giderecek şekilde planlama yapıldı. Bütün mahallelerimizde asfalt alt yapıları yenilenecek. Her zaman ne denir: Yol medeniyettir. Evet, gerçekten de yol medeniyettir. Bu nedenle tüm ilçelerimizde başlattığımız hizmet ve yatırım seferberliğimiz içerisinde yol yapım çalışmaları en önemli bölümü oluşturmaktadır. İl genelinde ulaşım ağını uygun ve kullanılabilir hale getireceğiz. Durmadan, yorulmadan halkımıza hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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