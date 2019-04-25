Başkan Demir: “Golf tesisi müthiş bir proje”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenen Turkish Airlines Challenge'ı izledi. Demir ayrıca ziyareti esnasında turnuvada yer alan sporculara başarılar diledi.

Başkan Demir, Samsun'a 3 yıl önce kazandırılan bu öncelikli tesisin şehir için önemli bir çekim merkezi olduğunu, yeni göreve gelerek burada yapılacak her türlü çalışmaya sonsuz destek vereceklerini, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Demir sözlerine şöyle devam etti: “Bu tesisi geliştirerek devam ettirmeli. Burada müthiş bir proje hayata geçirilmiş. Görülen o ki biz de bunu devam ettireceğiz. Bu tesis otel ve konaklamadan bağımsız olarak da golf oynayanlar serbesti sunan, konaklama seçimi yapmasını sağlayan bir yapıda. Bu açıdan da önemsiyorum.”

Demir aynı zamanda, Turkish Airlines Challenge için 26 farklı ülkeden gelen profesyonel golfçülerden, saha hakkındaki görüşlerinin olumlu olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yeni göreve başladıktan sonra ilk kez Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nü ziyaret eden Demir ve beraberindeki heyet kulübün antrenman alanında vuruş denemesi yaptılar. Gerek İstanbul'dan gelen golfçüler gerekse de tesisin sürekliliği için Samsun'da kulüpte görevli yetkililerden dilek ve temennilerini dinleyen Demir, turnuvaya katılan yabancı sporcularla da sohbet ettikten ve onlara başarılar diledikten sonra tesislerden ayrıldı.