Başkan Demir: “Güvenli ve konforlu yol için gece gündüz çalışıyoruz”

Vatandaşların karayollarında daha rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için ulaşım projelerine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kırsalda altyapı hamleleri ile kilometrelerce yol yaparken, bir yandan da kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde zemini çamur olduğu için araçların geçmekte zorlandığı yolu bakıma alındı.

Çalışma çerçevesinde yolda kazı dolgu başladı. Gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 800 metre uzunluğundaki yol kazı dolgu çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökülerek, konforlu bir şekilde trafiğe yeniden açılacak.

“Gecemizi gündüzümüze kattık çalışıyoruz”

Yaşar Doğu Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çocuklarla da yakından ilgilendi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Demir, “Dokunmadığımız gönül, hizmet götürmediğimiz mahalle kalmayacak. Yaşar Doğu Mahallemizde bozulan asfaltı kaldırarak sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. 400 metresini tamamladığımız yolu en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Samsun'un tüm mahallelerinde ne ihtiyaç varsa hepsine tek tek dokunduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Acil yapılması gereken yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilenmemiş yahut bakımı yapılmamış yol kalmayana kadar bu çalışmalarımız sürecek. Bu çerçevede ekiplerimiz yoğun bir mesai ile İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'ni de konforlu bir hale getirmek için çalışıyor. Sürücülerimiz bu yoldan geçerken bir daha sıkıntı yaşamayacaklar. Vatandaşlarımıza güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım olanağı sunmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu.