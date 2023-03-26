Başkan Demir: “Halkımızın hizmetkarıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 ilçede çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Halkımızın huzuru ve memnuniyeti bizler için önemli. Belediyeler hizmet yeridir. Biz halkımızın hizmetkarıyız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra beton yol çalışmalarıyla da vatandaşlara standardı yüksek ulaşımın kapılarını açıyor. Bu çerçevede Çarşamba ilçesi Eğercili-Ulaş Grup Yolu'nda 3 kilometre uzunluğundaki yol çalışması tamamlandı. Uzun yılardır ulaşımda yaşadıkları problemlerin ardından vatandaşlar beton yol konforuna kavuştu.

Kırsal bölgelerde bulunan mahalle yollarını şehir yolu konforunda yaptıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin 17 ilçesinde yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, “Mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizde uzak ve yakın kavramları yok. Halkımızın huzuru ve memnuniyeti bizler için önemli. Belediyeler hizmet yeridir. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Belediye başkanı olarak beni en çok mutlu eden halkımızın verilen hizmetten duyduğu memnuniyetidir” dedi.

Eğercili-Ulaş Grup Yolu'nun kalınlığının 20 santimetre ve çift hasır olarak yapıldığını söyleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Çarşamba İlçe Şefi Recep Yazgan, “Çalışmaları yaparken de betonu kendi santralimizde ürettiğimiz betondan kullandık. Bundan dolayı da çalışmalar daha kısa sürede bitti. 3 bin metrelik yolda çalışmalarımızı tamamladık” ifadelerine yer verdi.

Yol probleminin ortadan kalkmasıyla toz, topraktan ve çamurdan artık kurtulduklarını söyleyen Eğercili Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalebay ile vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri hizmete kavuştuklarını, çamur ve toz sorunlarından kurtuldukları için mutlu olduklarını söylediler.