Başkan Demir: "Her zaman esnafın yanındayız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın da yer aldığı toplantıya Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da katıldı.

Esnafların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Belediye olarak biz elimizden geleni yapma gayreti içinde olduk. Esnaflarımızın, odalarımızın bu konuda çalışmaları var. Biz de çalışıyoruz. Makul olan her şeyi yerine getirdik, getirmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız sizlere hizmet. Bunun için buradayız. İletişimimiz her zaman açık. Hükümetimiz de bu konuda gayret içerisinde. Bu kadar ağırlıklı esnafının, vatandaşların yanında olan çok ülke dünyada yok. Kapımız sizlere her zaman açık. Yapabilecek olduğumuz ne varsa belediye olarak yapmaya gayret ediyoruz. 1-2 ayda inşallah normal hayata döneceğiz. Türkiye kalıcı normalleşmeye en erken geçecek ülkelerden olacaktır. Dileriz bu sıkıntılardan kurtulup normal hayata geçeriz.”

Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Demir, “Katılan, talep ve önerilerde bulunan herkese teşekkür ederim. İnsanlar bir araya gelip paylaşınca eksiğini fazlasını görür. Samsun bu konuda Türkiye'ye örnek olan illerden biri” diyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim kapımız her zaman açık. İletişim içerisinde olalım. Eksiklerimizi beraber çözeceğiz. Yoktan var etmeyeceğiz. Haklı, hakkaniyetli ve doğru olanı yapmaktan başka çaremiz yok” dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da hükümetin esnafa yönelik yardımlarına değinerek, her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getirdi.