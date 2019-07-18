Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde kesinlikle hakkaniyet olacak”

Herkes bizden hizmet bekliyor. Hizmetimizin merkezinde kesinlikle hakkaniyet olacak” dedi.

Başkan Demir, Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları kapsamında Yakakent ve Alaçam ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının ilkinde Yakakentli muhtarlara hitap eden Başkan Demir, yol, su ve kanalizasyon başta olmak üzere bütün taleplerin 5 yılda gerçekleştirileceğini söyledi. Büyükşehir ve ilçe ayrımını kaldırıp, iş birliği içinde çok güzel hizmetlere imza atmak için yollarda olduklarını ifade eden Başkan Demir, “Önümüzde bir 5 yıl var. Ciddi bir koordinasyona ihtiyacımız olacak. 5 yılda yol, içme suyu, kanalizasyon gibi konularda taleplerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

“Hizmetimizin merkezinde hakkaniyet olacak”

İstişare toplantısında bir ortak hedefin, bir gelecek tasarrufunun da oluşmasına katkı sağlamak istediklerine dikkat çeken Başkan Demir, “Bundan sonrasını hep birlikte inşa edeceğiz, birlikte gözlemleyeceğiz. Objektif, sağlıklı bir şekilde toplumsal birlikteliği, bütünlüğünü sağlamayı hedefliyoruz. Hizmetimizin merkezinde hakkaniyet olacak” ifadelerini kullandı.

Alaçam mahalleleri için tespit

Yakakent'in ardından Alaçam ilçesine geçerek muhtarlarla bir araya gelen Başkan Demir burada yaptığı konuşmada ise, “Alaçam'da bulunan 65 mahallemizin sorunlarının tespitini yaptık. Hayırlısıyla bu sorunlara en kısa zamanda çözüm üreteceğiz. İlçelerimizin yol, içme suyu ve kanalizasyon sorunları başta olmak üzere tüm alt yapı sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Yakakent turizm alanında ilerlemeye devam edecek”

Toplantıda söz alan Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ise ilçelerinin turizm alanında Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla büyük yol kat ettiğini belirterek, “Yakakent Samsun'da 17 ilçe arasında merkezinin denize sıfır konuşlandığı tek ilçe. Yakakent, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle turizm alanında ilerlemeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

Sorunların çözümü noktasında ortak hareket edeceklerini kaydeden Kaymakam Vekili Fikret Zaman da, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın muhtarların sorunlarını birebir dinliyor olması büyük bir fırsat ve avantaj. Sorunların çözümü için birlikte çalışacağız. Başkanımıza ilçemize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Demir ayrıca, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Büyükşehir Belediyesi ve Alaçam Belediyesi bürokratlarıyla birlikte, mahallelerin taleplerinin karşılanması ve Alaçam'a yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.