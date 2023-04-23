Başkan Demir: “Hizmetin gitmediği yer kalmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde bulunanlar başta olmak üzere mahallelerin yol problemini çözüme kavuşturuyor. Yeni yapılan yollarla birlikte vatandaşlar daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşuyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Asarcık ilçesinde yapımı devam eden toplam 17 bin 300 metre uzunluğundaki Yarımca-Yeşilköy grup yolunun yapımı ile birlikte mahalle sakinlerinin yol problemi de ortadan kaldırılıyor.

Önce zemin iyileştirmeleri ve genişletme çalışmaları yapılan bölgede yol genişliği 3 metreden 7 metreye çıkartıldı. Çıkan dağ malzemesi yine Yarımca Mahallesi'nde kurulan mobil konkasörlerde kırılarak, yolun temel malzemesi olarak kullanıldı. Yol güzergahında zemini sağlam olmayan kısımlar ise taş tahkimatı yapılarak sağlamlaştırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle kırsal bölgelerinde bulunan mahallelerde yaşanan yol ve su alt yapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için ekiplerin gayretle çalıştıklarını söyledi. Başkan Demir, “Yarımca-Yeşilköy grup yolu da yol ile ilgili sorun yaşanan güzergahlardan biriydi. Burada da geniş çaplı ve hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Yolu hem genişlettik hem de sağlamlaştırdık. Yeni yolun yapımı en kısa sürede tamamlanacak. Yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Hizmetin gitmediği tek bir yer bile bırakmayacağız" dedi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Asarcık Şube Şefi Berkan Çelik, çalışmaların Çarşamba ilçe sınırından itibaren başladığını söyledi. 17 bin 300 metre yolumun tamamında yol genişletme çalışmasının yapıldığını kaydeden Çelik, “3 metre olan yolun genişliğini 7 metreye kavuşturduk. Yolun alt yapısının tamamını hazırladık. Şu an bin 700 metre Yarımca Mahallemizin içerisinden tarihi cami hattına kadar beton yol çalışmamız vardı, onda da sona geldik. Geri kalan 15 bin 600 metrelik kısmı da sathi kaplama olarak tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.