Başkan Demir: “İlçeleri ile birlikte kalkınan ve büyüyen bir Samsun oluşturacağız“

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü ilçesinde belediye meclis üyeleri ve bürokratları ile birlikte 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Samsun'un en yakın ilçesinden en uzak ilçesine kadar eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını belirten Demir, 2019 yılının yatırım açısından çok verimli geçtiğini dile getirdi. 2020 yılında hayata geçirilecek yatırımlarla da ilçenin çok büyük mesafe kat edeceğini belirten Başkan Demir, Şahinkaya Kanyonu'nu yapılacak yatırımlarla turizm açısından daha cazip hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Vezirköprü'de geçen yıl turizm, yol, asfalt gibi konularda önemli yatırımların yapıldığına işaret eden Başkan Demir, “Vezirköprü turizm potansiyeli oldukça yüksek olan bir ilçemiz. Samsunumuz için önemli bir turizm değeri olan Şahinkaya Kanyonu'nu daha öne çıkaracak çalışmalar yaptık. Burada sosyal tesis inşaatını tamamladık. Çevre düzenleme çalışmalarının ihalesini gerçekleştirdik. Yine yüzen iskele yapımı tamamlandı. Güvenlik açısından istinat duvarı ve ulaşım için beton yol tamam. Yapılan bu çalışmalar ile kanyon çok önemli bir turizm alanına dönüşecek” diye konuştu.

Samsun'un en ücra köşesine kadar Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini hissettirdiklerini dile getiren Demir, “Biz şehrimizin her köşesine hizmet götürüyoruz. İnsana hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Bu bakımdan hizmetlerin sağlıklı yürümesi açısından bu toplantı çok faydalı oldu. Özellikle küçük sanayi sitesi ve yeni kurulacak olan sanayi alanlarıyla ilgili, hangi statüde oluşturacağız, hangi alanları kullanacağız bunları değerlendirme imkanı bulduk. 2019 yılını büyük bir verimlilikle geçirdik. Hem ilçe hem de Büyükşehir Belediyemiz çok iyi bir çalışma koordinasyonu izleyerek Vezirköprü'de 4 ay gibi kısa sürede 44 kilometre yol yaptık. Şimdi önümüzde 150 kilometre programlı, 50 kilometre de ilave edecek olduğumuz çalışmalar var. İnşallah 200 kilometre yolu da tamamladığımızda ilçemizde yol sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Samsun'da 5 yıl içinde alt yapı, yol ve içme suyu konularında çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini de belirten Mustafa Demir, “Dönemin sonuna geldiğimizde Vezirköprü'de yol noktasında vatandaşlarımızın tüm talepleri büyük oranda karşılanmış olacak. Havza Vezirköprü yolu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vezirköprü'ye su arıtma tesisi ve yeni su kaynağı yapılması ile ilgili çalışmaları Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile sürdürüyoruz. Köklü bir şekilde bu problemi çözeceğiz. Vezirköprü'de sanayi yatırımı yapmak isteyenlere biz sanayi yeri kurulmadan da arsa temin etme noktasında yatırımcının yanındayız. Bizim için asıl olan şehrimize ve bu şehrin insanına hizmet. Bu bakımdan tüm ilçelerimizde her alanda yatırımlarımız hızla devam ediyor. Yaptığımız çalışmaların, verdiğimiz emeklerin meyvesini önümüzdeki yıllarda hep birlikte toplayacağız. İnşallah ilçeleri ile birlikte kalkınan ve büyüyen bir Samsun oluşturacağız” ifadelerine yer verdi.