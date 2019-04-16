Başkan Demir, ilk kez meclise başkanlık etti

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ilk kez başkanlık eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Halkımıza hizmet, hepimiz için en büyük şeref ve onurdur” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında ilk kez toplantı. Meclise ilk kez başkanlık yapan Mustafa Demir, herkese eşit davranarak Samsun'un gelişmesi için hizmet vereceklerinin sözünü verdi.

“Halkımıza hizmet, hepimiz için en büyük şeref ve onurdur”

Bütün partilerin Samsun'un gelişmesi için güç birliği yapması gerektiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kuzeyin Başkenti olan Samsunumuza hep birlikte güzel hizmetlerde bulunacağımıza inanıyorum. Ben kendi üzerime düşeni Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapacağım. Meclis üyelerimiz ve ilçe meclisleri de kendi alanlarında üzerilerine düşeni yapacaklardır. Siyasette daha önce de bulunmuş bir arkadaşınız olarak, milletvekilliği ve bakanlık yaptım. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sizlerin tüm çalışmalarında katkı vermeyi, büyükşehirin etki alanında da Türkiye'ye örnek olacak hizmetleri inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bir hizmettir. Halkımıza hizmet, hepimiz için en büyük şeref ve onurdur. Hepimizin gayretiyle birlikte, enerjimizi birleştirerek, herkesi kucaklayarak, hedef birliğine doğru birlikte yürüyerek Samsun'u çok iyi yerlere doğru taşımak durumdayız. İnşallah bunu başaracağız. Bu bağlamda ilk meclisimizin hayırlı olmasını ve bize güç vermesini diliyorum” diye konuştu.

Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili seçildi

Başkan Demir'in konuşmasının ardından AK Parti'den meclis üyesi seçilen adaylar AK Parti'den ayrılarak, MHP'ye geçtiler. 1 MHP'li meclis üyesi de MHP'den ayrılarak, AK Parti'ye geçti. İstifa dilekçelerinin kabulünün ardından, 28 gündem maddesi mecliste görüşüldü. İlk gündem maddesi olarak Meclis 1. Başkanvekili ve Meclise 2. Başkanvekili seçimi ‘gizli oy' usulü ile yapıldı. AK Parti'nin adayı Nihat Soğuk, 72 oyla Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili olurken, MHP'nin adayı İsmail Sevindik ise 59 oyla Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili seçildi.

Meclisteki komisyon üyelerinin seçimi dışındaki maddelerin başka bir gün geniş kapsamlı meclis gündeminde yapılması kararlaştırıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir sonraki oturumu 17 Nisan'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.