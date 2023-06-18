Başkan Demir: “İlkadım'da inşaatı devam eden iki proje ile otopark sorununa neşter vuracağız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi trafiği rahatlatmak ve otopark kapasitesini yükseltmek amacıyla İlkadım ilçesinde Çiftlik ve Gazi mekanik katkı otopark inşaatları devam ediyor. Mekanik Katlı Otoparklar 19 Mayıs Mahallesi'nde 104, Rasathane Mahallesi'nde ise 169 araç kapasiteli olarak yapılacak. İnşaat çalışmaları çerçevesinde şu anda Rasathane Mahallesi'nde kazı işleri, kuşak kiriş ve ankraj imalatı devam ediyor. 19 Mayıs Mahallesi'nde ise proje için gerekli sondaj çalışmaları yapıldı. Otoparkların inşaatının da yılsonunda bitirilmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni mekanik katlı otoparklarla park sorununa neşter vururken üst kısmına yapacağı meydanlarla da vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırıyor.

“İlkadım'da otopark sorunu ortadan kalkacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üst kısmında meydan, çocuk oyun alanı, dükkan ve kafe gibi alanların yer alacağı mekanik katlı otopark projelerinin inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Demir, “Son teknolojiyi kullanarak yaptığımız yeni yatırımlarla otopark sorununa yönelik kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. İlkadım ilçemizde inşaatı devam eden iki proje ile o bölge için bu soruna neşter vurmuş olduk. Projelerin tamamlanmasıyla bölgede park konusunda yaşanan problem ortadan kalkacak. İki otopark projesi de bittiğinde tamamen mekanik bir sistem ile hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Otoparkların üst kısımları ise meydan olacak. Otopark kapasitesini artırırken biryandan da bölge içinde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz” dedi.

Vatandaşlar ise otoparkların tamamlanmasının ardından yaşanan trafik sorununun ortadan kalkacağını belirterek, projeden memnun olduklarını belirttiler.