Başkan Demir: "Kamu yatırımları konusunda Türkiye'de en mükemmel olan 3'üncü şehiriz"

Büyükelçiler Konferansı' katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun; sanayi alanında, tarımsal üretimde buna dayalı birçok alanda bölgenin üretim merkezi konumdadır. Kamu yatırımları konusunda Türkiye'de en mükemmel olan 3'üncü şehiriz" dedi.

11. Büyükelçiler Konferansı Samsun'da özel bir otelde yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 100'den fazla büyükelçinin katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Demir, Samsun'un birçok yönden önemli özelliklere sahip olduğunu belirterek, “Milli Mücadele'nin 100. yılında Dışişleri Bakanımızı ve büyükelçilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık ithalatı 8 milyon TL olan bir şehir olan Samsun'un 4 ulaşımın buluştuğu ender bir noktada toplandığı merkez halindedir. Türkiye'nin en verimli ovalarının bulunduğu bir kenttir. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde Türkiye'nin en geniş ve en verimli alüvyon ovasına sahip bir şehirdir. İlçelerimizde bulunan verimli tarım arazileri çok kaliteli bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Türkiye'nin şu anda Çukurova'dan sonra sanıyorum en önemli tarımsal üretim merkezi. Samsun Karadeniz de nüfusu artan tek şehir olma özelliğindedir. Sanayi alanında, tarımsal üretimde buna dayalı birçok alanda bölgenin üretim merkezi konumdadır. Kamu yatırımları konusunda özellikle 2002 yılından sonra yapılan yatırımların ardından Türkiye'de en mükemmel olan 3'üncü şehiriz. Bu her alanda ifade edebiliriz. Sağlık, ulaşım, spor, kamu, barajların olduğu enerji üretimleri, eğitim yapıları konusunda hemen hemen tekli eğitime geçen bir şehirdir” diye konuştu.

Mustafa Demir'in ardından kürsüye gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, “Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun şehrimizde, bu yıl 11. kez düzenlenmekte olan büyükelçiler konferansının 2. kısmına ev sahibi yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. 100 yıl önce Samsun'dan atılan adım ile başlayan Milli Mücadelemiz halen devam etmektedir. Çeşitli terör örgütleri ve uzantıları yıllardır ülkemizi bölmeye çalışmalarına rağmen amaçlarına ulaşamamışlardır. PKK ile mücadelemiz 40 yıldır sürerken son yıllarda ise FETÖ öncülüğünde yapılan hain 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ekonomik kuşatma milletimizin birlik ve beraberliğiyle püskürtülmüştür. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan yapılan maddi ve manevi saldırılara karşı milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde bunlara en güzel cevabı vermiştir” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerinin yakalayacağımıza inanıyorum

Samsun hakkında bilgi veren Kaymak, “Öncelikle Samsun, Bafra ve Çarşamba ovalarıyla bir tarım kentidir. İki üniversitesiyle en fazla öğrenci kabul eden bir eğitim kenti. Kamu ve özel hastaneleriyle bir sağlık kenti, kara, hava, demir ve deniz yolları olmak üzere ulusal ve uluslararası yol ağları, 6 organize sanayi bölgesi, 3 adet limanı ile bir sanayi ve ticaret kenti. Doğal ve kültürel güzellikleri, turizm ve cazibe merkezleri ile turizm kenti vizyonunu üstlendiğini belirmek istiyorum. Gelecekte bu vizyonlarla halkımız Samsun olarak güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerinin yakalayacağımıza inanıyorum. Samsun hemen hemen 150 ülkeye ihracat yapmaktadır. Sayın bakanım ve saygı değer büyükelçilerimiz hiç şüphesiz ki güçlü Türkiye hedefi ile kurulan bu ilişkiler sizler yaptığımız bu uyumlu çalışmalar neticesinde gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Samsun protokolü katıldı.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.