Başkan Demir: “Kanalizasyon temizliği yılda 12 milyon TL'yi buluyor”

Bunların revizyonları, tıkanan şebekelerin açılması, yenilenmesi ve atık su arıtma tesislerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için yılda ortalama 12 milyon TL harcama yapıyoruz” dedi.

Samsun'da kanalizasyon ve atık su şebekelerine bilinçsizce atılan bazı atıklar, altyapı tesislerine büyük zarar veriyor. Bunlar arasında bulunan plastik ve cam şişeler, teneke konserve kutuları, araç lastikleri, kumaş parçaları gibi atıklar, terfi istasyonlarında tıkanma ve arızalara neden oluyor. Atık sularının düzenli akışını engelleyen plastik ve cam şişeler, teneke konserve kutuları, kumaş parçaları, saç, kum, atık yağlar, araç lastikleri, giyim eşyaları ve çuvallar gibi çeşitli kirletici malzemeler, terfi istasyonları ve arıtma tesislerinin çalışma sistemini bozuyor. Sık sık pompaları tıkayarak yıpranmalarına ve arıza yapmalarına neden olan bu maddeler, işletme bakım giderlerini de artırıyor.

Başkan Demir'den 11 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) ilçelerdeki foseptik ve mazgal temizliklerinin daha hızlı ve düzenli yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ihtiyaç duyulan vidanjör ve su tankı alımı talimatı verdi. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınacak 8 vidanjör ve 10 su tankı için kuruma ödemeler yapıldı. Toplamda 11 milyon TL'ye mal olacak araçların tümü, 15 Eylül'e kadar SASKİ'ye teslim edilmiş olacak.

Başkan Demir'in talimatıyla 17 ilçedeki mazgal ve foseptik çukurlarını temizlemek için harekete geçen SASKİ, ilk etapta 7 ilçede sürdürülen çalışmada büyük mesafe katetti. Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Bafra, Alaçam, Yakakent ve Vezirköprü'de gece geç saatlere kadar çalışan ekipler, 20 günde vidanjör çekimleriyle foseptik sıkıntılarının çoğunu çözdü. 1 ay içinde de tüm çukurları temizleyecek olan SASKİ, benzer çalışmayı diğer ilçelerde de gerçekleştirecek.

“Tesisler zarar görüyor”

SASKİ'nin işletme bakım giderlerini artıran atık ve kanalizasyon şebekelerine gelişigüzel atılan malzemeler konusunda bilgi veren Başkan Demir, “SASKİ olarak tüm Samsun'a hizmet veriyoruz. Ancak akışı engelleyen çeşitli katı atık kirleticilerin kanalizasyon şebekelerine atıldığını, bunların terfi merkezlerimize geldiğini görüyoruz. Söz konusu malzemeler, ızgaralarımızı tıkıyor, tesislerimizi yıpratıyor. Pompalarımızın çarklarına dolanıp arıza yapmasına neden oluyor. Dolayısıyla kanalizasyon şebeke hatlarına bu tür kirletici ve zarar verici katı atıkları atmamamız lazım” diye konuştu.

“Yılda 12 milyon TL harcanıyor”

Kanalizasyon sistemlerine atılan atıkların işletme bakım giderlerini ciddi oranda artırdığına değinen Demir, şunları söyledi:

“Atık su ve kanalizasyon terfi merkezlerimizde bulunan pompalar ve mekanik ekipmanlarımız, büyük zarar görüyor. Bunların revizyonları, tıkanan şebekelerin açılması, yenilenmesi ve atık su arıtma tesislerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için yılda ortalama 12 milyon TL harcama yapıyoruz. Arıtma tesislerimiz ve pompa istasyonlarımızın hepsi Samsun'un malıdır. Halkımızdan rica ediyor, bu konuda hassasiyet bekliyoruz.”