Başkan Demir: “Karbon salınımını sıfıra indiren ilk şehir olacağız”

Samsun'da önemli bir dönüşümü sağlayan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevre dostu projelerle de dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi' ve toplu taşımada hizmet veren ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsleri karbon salınımını azaltma noktasında da çok önemli bir katkı sağladı. İki proje ile bu yılın ilk 5 ayında toplam 632 ton karbon salınımının önüne geçilmiş oldu.

Akıllı şehir ile karbon salınımı azaldı

Büyükşehir Belediyesi'nin, ASELSAN işbirliğiyle hayata geçirdiği Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi çerçevesinde 110 kavşağın geometrik yapısı değiştirildi, 75'i adaptif hale getirildi. 111 kameranın yerleştirildiği kavşaklar yapay zekayla yönetilmeye başlandı. Proje, şehir içi ulaşıma nefes aldırıp yakıt tasarrufu sağlarken, sistemin en büyük avantajlarından biri ise karbon miktarındaki düşüşe sağladığı katkı oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı verilerine göre proje sayesinde bu yılın ilk 5 ayında 19 ton karbon salınımı önlenmiş oldu.

ASELSAN ve TEMSA iş birliği ile üretilen ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler toplu taşımada 30 Ağustos 2022 itibariyle hizmet vermeye başladı. 20 elektrikli otobüs, 2023'ün ilk 5 ayında 613 ton karbon salınımını engelledi. 10 dakikalık batarya şarjıyla 80-90 kilometre yol giden otobüsler, ayrıca fosil yakıtlı araçlara göre de 10 desibel daha az ses üretiyor.

“Karbon salınımını sıfıra indiren ilk şehir olacağız”

Çevre dostu projelere büyük önem verdiklerini, her çalışmayı bu hassasiyetle gerçekleştirdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bilgiyi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir belediye hüviyetine kavuştuk. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesiyle, kent içi trafiği rahatlatmanın yanında çevreye de olumlu katkı sunduk. Araçların dur-kalk oranının azalması ve trafikte geçirdiği sürenin düşmesiyle karbon salınımı da daha az oldu. Yine Türkiye'de ilk kez ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsleri Samsun'a kazandırdık. Elektrikli otobüslerimizde karbon salınımını düşürme noktasında çok büyük bir katkı verdi. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Karbon salınımını sıfıra indiren ilk şehir olmayı hedefliyoruz” dedi.