Başkan Demir: “Kendi fabrikalarımız ile Samsun'un ihtiyaçlarını daha çabuk çözüme kavuşturuyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde inşa edilen 'Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi' deneme üretimine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kendi fabrikalarımız ile Samsun'umuzun ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Kendi parke ve borusunu da üretmek için yola koyulan Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy'de fabrika inşa etti. Tam otomatik olup el değmeden 8 saatte bin 600 metretül (mtül) parke taşı üretme kapasitesine sahip fabrika, deneme üretimine başladı. Ayrıca beton boru üretilen fabrikada 8 saatte 250 adet 300 mm çapında, 1 buçuk ve 2 metre boyunda beton borular üretilecek.

Proje Karadeniz Bölgesi'nde ilk

7 milyon lira sözleşme bedelli ve Karadeniz Bölgesi'nde ilk olan Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisi renkli, normal ve dekoratif kilit parke bordur üretimi ile beton altyapı elemanlarının tamamının üretimini yapacak. Şimdiye kadar dışarıdan alımı yapılan borular bu fabrikayla çok daha ucuza mal edilecek. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda istenilen çaplarda boru üretimi ile parke taşı üretecek fabrikanın önümüzdeki aylarda seri üretime geçeceği ifade edildi.

“Yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz”

Proje hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ülke ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Samsun için üreteceğiz sloganıyla yola çıktık. Hemşehrilerimize her alanda hizmet için yola koyulduk. Milletin bir kuruş parasının boşa harcanmasına müsaade etmeyeceğimize söz verdik. O yüzden çalışmalarımızı yaparken en karlı hangisi ise şehrimiz için onu tercih ediyoruz. Her alanda üreten bir belediye olarak yaptığımız işlerde yüksek verimlilik elde ediyoruz. Kendi fabrikalarımız ile Samsun'umuzun ihtiyaçlarını çok daha çabuk çözüme kavuşturuyoruz ve kendi tesislerimizde çok daha ucuza mal etmiş oluyoruz. Kilit Parke Bordur ve Beton Boru Tesisinde de deneme üretimlerimiz başladı. Hem şehrimize hem de bölgemize hizmet vereceğiz. Kısa süre içerisinde inşallah seri üretime geçeceğiz. Artık tüm hizmet alanlarımızda kendi imalatımız olan asfaltı, betonu, parke taşlarını kullanıyoruz" dedi.