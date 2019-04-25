Başkan Demir: "Kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışımız hakim olacak”

Hayırlı olsun ziyaretleri devam eden Başkan Demir gün boyu, Sinoplular Derneği Başkanı Gülser Övet Kesimal ve yönetim kurulu üyelerini, TCG Bayraktar Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör, Deniz Binbaşı İsmail Akıncı, Gemi Kıdemli Astsubay Ahmet Bilgili, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) yöneticilerini, Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten ve hastane yöneticilerini, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak'ı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi'yi ağırladı.

“Belediyemiz halkımızın ve devletimizin bize emanetidir”

Makamına gelen tüm misafirlerini içtenlikle ağırlayan Başkan Demir, belediyecilik hizmetlerini tüm vatandaşlara sunarken ötekileştirmeden belediye kaynaklarını şehir ve halk için kullanacaklarını belirterek, “Bilinmelidir ki belediyemiz halkımızın ve devletimizin bize emanetidir. İçerisinde yetiştiğimiz kültürün bize kazandırdığı anlayışla emanetin kutsi yükünü omuzlarımızda hissederek bu emanete sahip çıkacağız ve kaynaklarımız kuruşu kuruşuna kıymetli Samsun halkımızın hizmetinde olacak. Samsunumuzun hak ettiği hizmetleri vatandaşlarımıza sunarken şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı ve kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışımız hakim olacak. Çünkü biz bu şehre ve bu şehrin kadirşinas insanlarına hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak görüyoruz” diye konuştu.