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Başkan Demir: “Kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız”

Terme ilçesinde incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız.

Terme ilçesinde incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye'de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız. Örnek bir belediyecilik sergileyeceğiz” dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme ilçesinde bir takım incelemelerde bulundu. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti Terme İlçe Başkanı İbrahim Ar ile birlikte Bafracalı, Muratlı, Taşpınar, Çanaklı ve İmanalisi Mahallelerinde tamamlanan yol çalışmalarını inceleyen Başkan Demir ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



20 ayrı yerde çalışıyoruz


Seçim döneminde söz verdiği gibi Samsun'da 950 mahalleyi tek tek ziyaret edeceğini belirten Başkan Demir, “Şu ana kadar 100'e yakın mahallemizi ziyaret ettik. Bu mahalleleri ziyaret ederken yapacak olduğumuz çalışmaları da inceleyip, onları görüp, sizlerin de kanaatlerinizi almak istedik. Şu anda Terme'de 20 ayrı yerde çalışma yapıyoruz. 48 kilometre yolu tamamladık. Yüzde 60 seviyesindeyiz. Beton yol çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Terme'de programı tamamlıyoruz” diye konuştu.



"Gece gündüz yollardayız"


Samsun'un Türkiye'de kırsal nüfusu en yoğun olan illerden olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Bütün ilçelerimizi olduğu gibi Terme'yi bir şehir hüviyetinde görüyoruz. Görevi devraldığımız günden bu yana çalışmalarımız sürüyor. İlçe ve büyükşehir ayrımını da kaldırdık. Güç, imkan ve kabiliyetler birleştirildiğinde verimlilik artar. Bütün mahallelerimizin 3,5 yıl sonra alt yapıları tamamlanmış olacak. Bir sonraki seçimde vatandaşımız gelip ‘benim yolum yapılmadı' demeyecek. Türkiye'de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bunun için de gece gündüz yollardayız. Mesai kavramımız yok. Önümüzde yapacak çok işimiz var. Türkiye'ye örnek bir belediyeciliği sergileyeceğimizi seçim döneminde söylemiştim” şeklinde konuştu.



Trafik rahatlayacak


Terme ilçesinde gerçekleştirilecek projeler ile ilgili bilgi veren Başkan Demir, “Terme merkezindeki ırmağı genişleteceğiz. Kamulaştırıp 80 metreye çıkaracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Fiskobirlik'in olduğu bölgeye belediye binası, hükümet konağı ve Büyükşehir'in hizmet binası yapılacak. Terme'nin merkezini oraya taşıyacağız. Terme güzel bir meydana kavuşmuş olacak. 25 metrelik büyük bir bulvar yapıyoruz. Projeleri tamamlandı. Hastanenin oradan başlıyor, Terme'yi dolanarak Ordu yoluna gidiyor. Terme'de trafik müthiş bir şekilde rahatlayacak. Önümüzdeki yıl inşasına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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