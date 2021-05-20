Başkan Demir: “Kuraklık yaşansa bile susuz kalmayacağız”

Bu vizyonla çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çarşamba Durusu-Demirarslan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin hizmete alınması için tören düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız, Ali Seyfi Küçükgöncü, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve davetliler katıldı.

Çarşamba Durusu-Demirarslan İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Alma Töreni'nde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyu ve arıtma tesisini çok önemsediklerini belirterek, “31 Mart seçimlerinde altyapıları 5 yılda bitireceğimizi söylemiştik. İçme suları da bu altyapı yatırımları içerisinde. Samsun'da 946 mahalle ve merkezlerde içme suyu sıkıntısını tamamen gidermeyi programladık. Bu planlamamız da aynen devam ediyor” dedi.

Sağlık ve kalite noktasında da içme suyunun dünya standartlarında olduğunu, gönül rahatlığıyla musluktan akan suyun içilebileceğini ifade eden Başkan Demir, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a teşekkür ederek şunları söyledi:

“Şu anda çok önemli projeleri sizlerin de katkıları ve destekleriyle birlikte hayata geçiriyoruz. Özellikle sizin şahsınızda Murat Kurum bakanımıza ve İller Bankası Genel Müdürümüze de şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki bu seçim dönemine kadar 946 mahalle ve tüm ilçe merkezlerinde içme suyu sıkıntısı inşallah yaşanmayacak. Salıpazarı ve 19 Mayıs Barajlarının tamamlanmasıyla birlikte bölgelerimizdeki sıkıntıları tamamen çözüyoruz. 17 ilçemizde aynı hüviyetle çalışıyoruz.”

Suyun önemine değinen Başkan Mustafa Demir, “Geçen yıl çok ciddi bir kuraklık yaşandı. Ama kışın çok güzel bir kar yağışı oldu. Çakmak Barajımız iyi bir seviyede. Bu yıl hiç yağmur yağmasa da kuraklıkla karşılaşmayacağız. Biz bununla ilgili bütün hesaplamalarımızı gelecek 50 yılda kuraklık yaşansa dahi 1 milyon 350 bin insanımızı susuz bırakmayacak şekilde projelendiriyoruz ve bunları hayata geçiriyoruz. Bu vizyonla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da törende yaptığı konuşmada tesisin 38 mahalleye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Su hayattır diyoruz. Su hayatın en önemli merkezinde yer alan, olmadığında kıymetini anladığımız olduğunda asla boşa kullanmamız gereken Rabb'imizin bir nimeti. Azalan kaynaklar ve yükselen sıcaklıklarla önüne geçilemez bir kuraklığın insanlığı beklediğini söylemek durumundayım. Ama biz bugünden önlem almaya, doğru kullanımları hayata geçirmeye, doğru yöntemlerle tarım yapmaya devam edersek eğer inşallah süreci tamamen geri çeviremesek bile süreci uzun bir süreye yaymış oluruz" şeklinde konuştu.