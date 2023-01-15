Başkan Demir: “Manda üreticilerine desteklerimiz sürüyor”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) iş birliğinde Malak Yetiştirme Koşullarını İyileştirme Projesi çerçevesinde, manda üretiminin yaygınlaştırılması ve malak ölümlerini azaltmak amacıyla 256 manda yetiştiricisine aşı, dezenfektan ve malak kulübesi desteği verildi.

Projenin önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmekte olduğumuz ve manda yetiştiriciliği konusunda özgün bir çalışmayı başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özellikle manda ürünlerinin üretimi ve çeşitliliği konusunda bugüne kadar sağladığımız katkıların malak ölümlerinin önlenmesi ile zirveye taşıyacağına inanmaktayız. Malak ölümlerinin önlenmesi aynı zamanda manda varlığımızın ve ulusal gelirimizin artmasına da imkan tanıyacaktır. Bu konuda manda yetiştiricilerimizden beklentimiz, manda ürünleri çeşitliliği konusunda üzerlerine düşen gayret ve çabayı göstermeleridir" dedi.

Bafra Alpaslan Türkeş Parkı'nda düzenlenen dağıtım törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Koordinatörü İlknur Aydoğmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, Samsun İli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin ile manda yetiştiricileri katıldı.