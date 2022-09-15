Başkan Demir: “Ömrümüzü bu ülkenin varlığına vakfettik”

Başka da hiçbir gayemiz yok” dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde Samsun'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e emek ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kalıcı izler bıraktı

30 Ağustos - 04 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz'e başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Festival, ulusal ve uluslararası tanıtım açısından büyük bir fırsatı da beraberinde getirdi. Festivalle birlikte sadece ilimizde değil, dünyada günlerce ‘Samsun' ismi konuşuldu. Samsun'da Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel yansımalarına ve gövde gösterisine hep birlikte şahitlik ettik. Şehrimizde kalıcı izler bırakan bu muhteşem organizasyonun hazırlık sürecinden, tamamlanmasına kadar büyük bir emeğiniz ve katkınız oldu. Şehrimizde kalıcı iz bırakan bu muhteşem organizasyon için şahsınıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Samsun bölgenin merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Müthiş bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu şehir onu başardı. Bu şehrin özellikleri ve nitelikleri çok önemli. Samsun bölgenin merkezi. Samsun birçok alanda örnektir. Samimiyetle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye bambaşka bir ülke. Hep birlikte biz bunun bilincindeyiz. Ömrümüzü de bu ülkenin varlığına ve geleceğine vakfetmiş durumdayız. Başka da hiçbir gayemiz yok. Yaşadığımız sürece hizmete ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrin bu güzel insanlarına hep birlikte hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk Bulvarı'nın 16 günde tamamlanmasının ve bunun gibi birçok unsuru TEKNOFEST'e yetiştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da belirten Başkan Demir, bu işi hizmet için yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret anısına, Başkan Mustafa Demir'e, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş'un ‘Vecihi K-VI' isimli ilk Türk askeri uçağının teknik çiziminin yer aldığı tablo hediye edildi.