Başkan Demir: “Saathane Meydanı Projesi ile şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret ederek, şehir ve projeler hakkında bilgiler aldı. Valiler Kararnamesi ile 10 Haziran tarihinde Samsun'a atanan Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e iadeyi ziyarette bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Demir ise, “Sayın valimize tekrar şehrimize ‘hoş geldiniz' diyorum. Şehrimiz için iş birliği içinde güzel çalışmalara imza atmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bir süre sohbet eden Başkan Demir ve Vali Dağlı, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Merkezi'nde hazırlanan ‘Saathane Meydanı Projesi'nin maketini inceledi. Burada yapılan çalışmalarla ilgili Vali Dağlı'ya bilgi veren Başkan Demir, “Saathane Meydanı Projesi ile birlikte şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız. Yüksek katlı binalar yerine yatay mimariye özen göstererek bölgeyi tekrar elden geçiriyoruz. Bölgedeki Taşhan, medrese ve camimizin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Projemiz bittiğinde tarih kokan bir mekan haline gelecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ziyaretin anısına Vali Dağlı'ya çini işlemeli bir tabak hediye etti.