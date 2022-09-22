Başkan Demir: “Saathane, şehrin cazibe merkezi olacak”

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışmaların devam ettiği Saathane Meydanı'nın tamamlandığında şehrin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı'ndaki çalışmalar sürüyor. Projeyi “Tarihle buluşma” olarak değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni konseptiyle turizme kazandırılan Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Demir, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Demir, “Etap etap yapılan çalışmalarda sona doğru gelindi. Burası tamamlandığında Samsun'un en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Tarihi dokuya uyumlu şekilde tasarlanan iş yerleri bölgenin ticaretini de hareketlendirecek” dedi.