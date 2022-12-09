Başkan Demir: "Sağlam ve dayanıklı yapılarla kentimizin yarınlarını inşa ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'un dört bir yanını modernize ediyoruz. Sağlam ve dayanıklı yapılarla kentimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Çünkü bu coğrafyada insanlarımızın yaşarken mutlu ve huzurlu olmalarını istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin başladığı Milli Mücadele şehri Samsun, Büyükşehir Belediyesinin 2023 hedeflerine kilitlendi. 17 ilçenin toplam 946 kırsal mahallesindeki yol ve içme suyu problemlerini gelecek yıl sonuna kadar tamamen çözmeyi planlayan belediye; kentin değişim ve gelişimine katkı sağlayacak vizyon üstyapı projelerini de hayata geçiriyor.

Subaşı Meydanı'nın altını mekanik katlı otopark, üstünü ise kültürel alan haline getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarihin gün yüzüne çıkıp kültürle kucaklaştığı Saathane Meydanı Projesi'nde de üçüncü etaba geçti. Bölgedeki tescilli olmayan binaları kamulaştırarak yıkan belediye, yerine meydanın konseptine uygun yatay mimari örneklerini inşa ediyor.

Yatırımlar dikkat çekiyor

Kentsel dönüşüm atılımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi'ni taşıyarak Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümünü gerçekleştirecek. Ayrıca, yapımı süren ikinci etap Toplu Konut İdaresi (TOKİ) rezerv konut inşaatlarının bitirilmesiyle Hastanebaşı ve Zeytinlik başta olmak üzere çarpık konutlaşmanın yoğun olduğu kentsel dönüşüm dahilindeki çok sayıda mahalle, aşama aşama yenilenecek. Bununla birlikte 2 bin 652 metrekarelik arazi üzerine kurulu Anakent İş Merkezinin yıkılmasıyla 3 katlı ve 200 araçlık konvansiyonel mekanik yer altı otoparkın yapımına başlanarak, üstüne estetik mimarili kafe ve restoran inşa edilecek. Kalan kısım ise yeşil alan olarak bırakılacak.

Proje inşaatları sürüyor

Eski Türk-İş Eğitim Merkezinin yerine Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinden sonra Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak kütüphaneyi yapmak için inşaat çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, 27 bin 570 metrekare büyüklüğündeki alanda gençleri 525 bin kitapla buluşturacak. Kütüphane, 2024 yılının Aralık ayında hizmete girecek. Bunun yanı sıra Adnan Menderes Bulvarı üzerine 4 bin 550 metrekarelik alana kentin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan kitap kafe ve millet kıraathanesi inşa edilecek. Çalışmaları başlayan ve önemli bir mesafe kat eden proje, 3 katlı inşa edilecek. İçerisinde ayrıca çok amaçlı sergi salonu ve restoranıyla çeşitli etkinliklerin düzenlenebilmesine de imkan sağlayacak.

Cumhuriyet Meydanı 2023'te

Büyükşehir Belediyesinin diğer vizyon projesi ise Cumhuriyet Meydanı'nda hayat bulacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen Cumhuriyet Meydanı'nda yıkılacak binalara ilişkin değer tespit ve kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. 2023'te tamamlanacak çalışmanın ardından projenin startı verilecek. Meydan için alternatif konsept tasarımları yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, proje ile modern kent kimliğine farklı bir kimlik kazandıracak. Belediye meydanı büyütülerek birinci etapta Anıt Park ve Site Camii; ikinci etapta ise Samsun Fuar, Kültür, Turizm, Ticaret, Eğlence ve Yaşam Merkezi projesi ile bütünleştirilecek.

Büyük değişim yaşanacak

Kentsel dönüşüm projelerinin şehrin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bölgenin merkezi Samsun'un geleceğine daha farklı vizyonla bakıyoruz. Bu açıdan hem yerel yönetimler olarak bizlerin hem de halkımızın idealleri çok büyük. Halkımızın her alandaki talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişen, değişen ve kalkınan Samsun için çalışıyoruz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz her projede de maksimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşümde çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Aile ve Yaşam Merkezi olacak. Bunların hepsi büyük projeler. Tamamlanıp hizmete sunulduklarında şehrimizdeki büyük değişime hepimiz şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

“Birlikte başaracağız”

Samsun'un sosyal ve kültürel özellikleriyle kabuğuna sığmayan bir kent olduğunun altını çizen Başkan Demir, “Şehrimiz, kentsel dönüşümü fazlasıyla hak ediyor. İlimizin dört bir yanını modernize ediyoruz. Sağlam ve dayanıklı yapılarla kentimizin yarınlarını inşa ediyoruz. Çünkü bu coğrafyada insanlarımızın yaşarken mutlu ve huzurlu olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın daha güzel yarınlarda büyümesini istiyoruz. Kütüphane, Rasathane Osmanlı Kafe, Sümbül Kafe, Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesini özellikle gençlerimizin yaşamına dokunmak için yapıyoruz” diye konuştu.