Başkan Demir, sahada incelemede

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, inşaatı devam eden 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' inşaatını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demir, daha sonra Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'ni gezdi.

Samsun'u daha modern ve estetik bir şehre dönüştürmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı devam eden projeleri de yerinde görüp incelemelerde bulundu.

Bu kapsamda 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Demir, her alanda Samsun'u geleceğe taşımak için 17 ilçeyi de kapsayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Alo 153 Kent Yönetim Merkezi vatandaş ile belediye arasında köprü görevi üstlenecek. Bu projeye Büyükşehir Belediyesi olarak çok önem veriyoruz. 1 milyon 350 bin insanımız dahil, şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Önerisini, eleştirisini talebini buradan bize ulaştırabilecek” dedi.

Ardından Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'ne giden ve burada incelemelerde bulunan Başkan Demir, “Her alanda yatırımlarımız ve çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Onların önerilerine, taleplerine önem veriyoruz. Samsun'un konforunu ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ve projeleri üretmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.