Başkan Demir: “Sahil yeniden projelendiriliyor"

'10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' çerçevesinde Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da görev yapan basın mensupları ile sohbet etti. Sohbet sırasında projelerden bahseden Mustafa Demir, merkeze uzak ilçelerdeki sahillerin de projelendirilerek Atakum sahilleri gibi eşsiz bir görünüme sahip olacağını ifade etti.

“Tüm sahil projelendirilecek”

Sahil düzenlemesinin yakın zamanda başlayacağını belirten Başkan Mustafa Demir, “Miliç'ten Hürriyet'e kadar ve Omtel'den de 19 Mayıs'a kadar bütün sahil projelendiriliyor. Adnan Menderes Bulvarı'nın çok daha gelişmişini burada yapacağız. Birbirinin tekrarı olmayan, çok özel, her kesimden insanın beğeneceği bir sahil olacak. Samsun'a gelen kişilerin o sahilleri gezmesi en az 15 gün kalması gerekir. Yoksa tüm sahilleri gezemez. Özellikle Costal-Hürriyet tarafları da çok güzel olacak. Macera parkları ve yeşil alanları da olacak. Arkasından da 19 Mayıs'tan Yakakent'e, Hürriyet'ten de Miliç'e kadar bu proje devam edecek. Tüm sahil projelendirilecek” dedi.

Tüm projelerde yeşili ve doğaya korumaya özen gösterdiklerinin altını çizen Mustafa Demir, “Yaptığımız tüm projeler yeşillik ve doğal güzellik anlamında tamamen doğal. Yapacağımız sahil projesini de suni bir düzenleme ile değil, doğal bir planlama tekniğiyle yapacağız. Ziraat fakültesi, peyzaj, veterinerlik, mimarlık, jeologlar işin içerisinde. Tüm çalışmalar tamamlanıyor ve onsan sonra çalışmaya başlıyoruz. Enfes bir şey ortaya çıkıyor. Park ve bahçelerde de aynı özeni gösteriyoruz. Yeşili korumak adına her sene budama, gübreleme ve sulama işlemlerini eksiksiz yerine getiriyoruz. Tüm ağaçların her dalına kadar kontrol ediyoruz. Bu çalışmaları da tamamen kendi ekiplerimize yaptırıyoruz. Dışarıya yaptırmanın yarı maliyetini bu hizmetleri bünyemizden çözüyoruz” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu'nun da bulunduğu ziyarette Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, gazetecilerin talep ve önerini Demir, Deveci ve Aksu'ya iletti. Ziyaretin sonunda günün anlam ve önemine binaen pasta kesildi.