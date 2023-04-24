Başkan Demir: "Şampiyonluk kente ivme kazandıracak"

Lig şampiyonluğunu garantileyen Samsunspor'un Süper Lig'de yer almasının kente çok büyük bir ivme kazandıracağını ve katkı sağlayacağını söyledi.

Spor Toto 1'nci Lig'in 34'üncü haftasında Ankara Keçiörengücü'nü sahasında 4-1 yenen Samsunspor, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kentteki coşku sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından dün Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen şampiyonluk kutlamasında taraftarların heyecanı doruğa çıktı. Samsunspor'un şampiyonluğu kentte her alanda heyecana neden olurken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de bir kere daha Samsunspor'u bu büyük başarıdan dolayı tebrik etti.

Başkan Demir, Samsunspor'un şampiyonluğunun kentte 7'den 70'e herkesi son derece mutlu ettiğini söyledi. Samsunspor'un kentin en önemli markası olduğunu belirten Başkan Demir, “Birçok takım Süper Lig'e çıkıyor, iniyor. Ama Samsun denince akla hep Süper Lig geliyor. Samsunspor'un normal yeri Süper Lig. 11 yıllık bir aradan sonra kendi yerine dönmüş oldu. Samsunspor bir markadır. Burası önemliydi. 11 yıl aradan sonra olması gereken yere döndü. Şehir açısından çok önemlidir. Samsunspor bizim en önemli markamızdır. Bölgenin merkeziyiz. Samsun'un tanıtımına marka değerine çok ciddi katkı sağlayacak olan bir olgu bir marka Atatürk'lü arma, bugün Süper Lig'de. Bu hakikaten 7'den 70'e herkesi son derece mutlu etti” dedi.

“Diğer branşlarda başarıyı tetikleyecek”

Samsunspor'un şuanda iyi bir performans yakaladığını belirten Başkan Demir, “İnşallah hemen sıcağı sıcağına önümüzdeki sene de Süper Lig'de aynı istikrarla aynı hızla çok etkili olmasını bekliyoruz. Artık Samsun'un önünde Süper Lig'den sonra Avrupa kupalarında başarılı olmaya aday bir kulüp inşallah onu da başaracak. Biz de her zaman yapabildiğimiz kadarıyla elimizdeki imkanlar nispetinde her zaman yanlarındayız, yanlarında da olmaya devam edeceğiz. Bu şehir spor konusunda Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından bir tanesi. Süper Lig'de dolayısıyla Samsun'a çok büyük bir ivme katacaktır. Diğer branşlarında heyecanını başarısını tetikleyecektir” diye konuştu.

“Çok güzel bir kutlama yapıldı”

Başkan Mustafa Demir, Samsunspor için dün kentte kulüple, taraftar gruplarının ve vatandaşların katılımıyla çok güzel bir şampiyonluk kutlaması yapıldığını ifade ederek, “Hakikaten özlemişiz. Bu da bizi son derece mutlu etti. Şehre ayrı bir motivasyon geldi. Stadyumda kulüp çok güzel bir program da düzenleyecek. Kendi evine dönmesinin rahatlığını ve heyecanını bir kere daha hem şehre yaşatmış olacağız, hem de Türkiye Samsunspor'u Süper Lig'de izlemeye, dikkat etmeye, Samsunspor'un o özel ağırlığını, sportif inceliğini, nezaketini, azmini, başarısını bir kere daha göreceksiniz” şeklinde konuştu.