Başkan Demir: “Samsun çağ atladı”

Bu dönemde Samsun bir çağ atladı, müthiş bir sıçrama yaptı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, görev süresi boyuncu yaptığı projeler ve hizmetler hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. 4 yıla yakın hizmet süresinde hedeflediklerinin ötesinde bir hizmeti Samsunlulara sunduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, önemli açıklamalarda bulundu.

Görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Demir, “4 yıla yaklaşan bir belediye başkanlığı süreciyle devam ediyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla bizim hedeflediğimiz çalışmaları çok daha ötesine taşıdığımızı ifade etmek istiyorum. Samsun için kırsalda, merkezde, altyapıda, çevre ile alakalı yatırımlarda, bilgi teknolojilerinde, şehirde genel itibarıyla problem olarak görülen konuların tamamını halletmeyi Allah nasip etti. 2023 yılına da çok etkin bir şekilde başladık. 2019 Nisan ayında aldığımız görevle birlikte 2023'ün başına geldiğimizde, Samsun'daki devasa problemlere çözüm üretmiş olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Hayatımın en mutlu ve yoğun 3,5 yılını yaşadık”

Çok yoğun geçen başkanlık süresine rağmen mutlu olduğunu dile getiren Mustafa Demir, “2022'de Samsun merkezli TEKNOFEST KARADENİZ'e çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Festivali Samsun halkı çok güzel sahiplendi. Bu çalışmalarımızı tüm siyasetçilerimizle, tüm güç birliğimizle beraber düzenledik. Güç birliğinin, beraber çalışmanın çok büyük mesafe kat ettirdiğini ifade etmek istiyorum. Özellikle akıllı şehir uygulamalarının sanıyorum Türkiye'de en geniş çerçevelisini gerçekleştirdik. Lityum pilli elektrikli otobüsleri ilk kez biz aldık. 2023 sonu itibarıyla kırsal alt yapı sorununu tamamen tarihe gömüyoruz. Hayatımın en mutlu ve en yoğun 3,5 yılını yaşadığımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Samsun çağ atladı”

Her bir projenin defalarca incelenmeden uygulamaya alınmadığını vurgulayan Başkan Demir, şöyle devam etti:

“Biz, bölgemizin metropol şehriyiz. Dolayısıyla hızlı kentleşmeden kaynaklanan, Türkiye'de bütün şehirlerde yaşanan problemler Samsun'da da vardı. Özellikle trafik yoğunluğu, kentsel dönüşüm, otopark problemleri başta olmak üzere tamamında çok ciddi mesafe kat ettik. Samsun bir çağ atladı. Müthiş bir sıçrama yaptı. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz ama akılda kalması için kırsal mahalle ve merkez ayrımını neredeyse ortadan kaldırdığımızı belirtmek isterim. Tüm projelerimiz vizyoner projelerdir. 40 sefer ölçülmeden 1 sefer biçilmeyen projelerdir. Halkın etkin katılımını sağlayarak oluşturduğumuz projelerdir. Bunları da doğru bir şekilde gerçekleştirdik. Pandemiye ve kuzeyimizdeki savaşa rağmen. Şu anda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediye personeli açısından iyi bir organizasyon oluşturduk. Şu anda yeni yöntemleri devreye aldık. Yapım kalitesini çok yükselttik. Yapım maliyetini çok düşürdük. Bundan dolayı Samsun'a pozitif bir yansıma oldu.”

“Esasa giren çok sayıda kararları var

Hizmete alınmak istenen projelere açılan davalar hakkında da konuşan Demir, “Yargı davalarının açılması bir haktır. ‘Yargı yoluyla engellenmeye çalışıldığı' şekliyle çok ileri bir cümle olur ama idari yargının özellikle verdiği kararlarda tamamen yasalarda ifade edilen usulden tamamen esasa giren çok sayıda kararları vardır. Ama biz yapılan projelere güveniyoruz. Tamamen hukuka uygun meclis çalışmalarıyla beraber belediye çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böyle sistemli ve aksiyonlu çalışan belediyenin projelerinde bu tür anlayamamazlık veya yapılmasını engellemeye yönelik enerjiler Samsun gibi şehirlerde her zaman olur. Biz işimize ve hizmetimize bakıyoruz. Hizmette gözü olanın diğer alanlarla ilgili gözü olmaz. Biz enerjimizi boşa sarf etmeden, şehrimizin ve insanımızın geleceğine, insanlarımız başta olmak üzere tüm canlıların sağlığı, sıhhati, emniyeti için, şehrimizde muhafazası için projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.