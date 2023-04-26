Başkan Demir: “Samsun Cumhuriyet Meydanı dünyada örnek olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Meydanı Projesi'nin bitmek üzere olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Meydanı bir tek Samsun ve Türkiye'de değil, dünyada örnek meydanlardan birisi olacak” dedi.

Başkan Mustafa Demir, devam eden ve yeni başlayacak projeleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Yapımı devam eden projeleri hızlandırdıklarını ifade eden Başkan Demir, 'Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde gelinen son durumu değerlendirdi.

Devam eden projelerine değinen Demir, “Bu dönemde birçok proje tamamlanacak. Örneğin Yalıkafe bitecek. Harika bir proje. Türkiye'ye örnek bir proje. Kütüphaneyi de inşallah 2024'te bitireceğiz. Anakent İş Merkezi'nin yanında çok güzel bir otopark yapıyoruz. Belediyenin yanındaki inşaat bitecek. Yapımına yeni başladığımız 2 tane mekanik otopark bitecek. Bu arada bulvarlar var, onlar da bitecek. Yani aşağı yukarı 15'e yakın bulvar yolu var, onlar da bitecek. İlçelerde sona yaklaştığımız projeler var. Dolayısıyla halen çalışmaya devam ediyoruz. Tarihi belediye binasının yanındaki binanın yıkımına başlandı. Yıkım işlemi 1,5 ayı bulmaz. Saathane Projesi'nin yapım ihalesini gerçekleştirdik. Sözleşmesi hemen yapılacak, arkasından hemen inşaatı başlayacak. Çok güzel bir proje olacak. Zaten orası tam bir tarihi dönüşüm yaşıyor. Samsun o projeyle tarihini yakalıyor” diye konuştu.

“Samsun Cumhuriyet Meydanı dünyaya örnek olacak”

Cumhuriyet Meydanı Projesi ile ilgili de konuşan Demir, “Cumhuriyet Meydanı'nda çalışma devam ediyor. Yargıyla ilgili bir karar var. O yargı kararlarının gerekçesine uygun yeni bir çalışmamız var. İmar kararı geçecek meclisten. Ondan sonra süreç devam edecek. Belediyeye ait olan, kullanılan yerler boşaltıldı. Bize ait olan yerlerin altında dükkanlar var. Onlar satılmış. Onları kamulaştırınca yıkacağız. Sürecin ne kadar süreceğini henüz bilemiyorum. Hukuki süreç devam ediyor. Meydan projesi nitelikli bir proje. Ne kadar süre sonra tamamlayacağımızı biraz yargı süreci biraz da bizim kendi yapım işimiz belirleyecek. Zaten kamulaştırma resen değil, mahkeme kararıyla bilirkişiler üzerinden yapılıyor. Ama epey bir mesafe kat ettik. Projesi neredeyse bitmek üzere. Çok güzel bir proje çıkıyor orada. İnşallah Cumhuriyet Meydanı, çok örnek bir meydan haline dönüşecek. Örnek gösterilecek. Bir tek Samsun ve Türkiye'ye değil dünyada örnek meydanlardan birisi olacak” şeklinde konuştu.