Başkan Demir: "Samsun için hep birlikte hareket edeceğiz"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Demir'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Vali Osman Kaymak ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz başta olmak üzere kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin ziyaret ettiği Başkan Demir, birliktelik içinde Samsun için hizmet edecekleri mesajını verdi.

“Gece-gündüz demeden çalışacağız”

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demir, “Samsun'un geleceği için yapılacak projelerde Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum ile uyum içinde çalışacağız. Samsun'u çok daha ileriye taşıyacak projelerimiz, yatırımlarımızla halkın karşısında olacağız. Bunları en kısa sürede hayata geçirip sonlandırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Kurumlarımız ile iş birliği içerisinde Samsun'u şahlanışa birlikte taşıyacağız” dedi.

“Önceliğimiz kurtuluşun 100'üncü yılı”

19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılına da değinen Başkan Demir, “Samsun büyük bir organizasyona imza atacak. Önceliğimiz haliyle kurtuluşun 100'üncü yılı olan 19 Mayıs. Ardından şehrimizi 2023 hedeflerine taşıyacak projelerde de tüm kurumlarımızla birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Ülkemiz, uğrunda canını veren şehitler sayesinde var olmuştur”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırlayan Başkan Demir, “Ülkemiz, uğrunda canını veren şehitler sayesinde var olmuştur. Var olmaya devam edecektir. Bu nedenledir ki onların bizlere bıraktığı emanetler başımızın tacıdır” şeklinde konuştu.

Başkan Demir şehit aileleriyle yakından ilgilendi

Dernek Başkanı Necati Yılmaz ve şehit aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Demir, “Şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtı, bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizdir. Türk milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Onların emanetleri olan sizler de bizim başımızın tacısınız. Ülkemiz vatan uğrunda canını veren kahramanlarımız sayesinde var” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Necati Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Demir'e bordo bereli asker heykeli hediye etti.