Başkan Demir: “Samsun itfaiyesi hep ilkleri başardı”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun itfaiyesi, her türlü afet durumundaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin sayılı teşkilatları arasındadır. Teşkilatımız daima ilklere imza atmıştır” dedi

Başkan Demir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü ile birlikte İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek personel ile buluştu. İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin'in sunduğu brifingin ardından bir konuşma yapan Başkan Mustafa Demir, itfaiye teşkilatının hizmetlerinden övgüyle söz etti.

“İtfaiyeciliği bilen ve önemseyen birisiyim”

Türkiye'de büyükşehir belediyeleri içerisinde de Samsun Büyükşehir Belediyesinin itfaiye teşkilatının alanına ve nüfusuna göre hizmetleriyle en iyi ve en başarılı teşkilatlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Başkan Demir, “İtfaiyeciliği bilen ve önemseyen birisiyim. Samsun'da itfaiyeye iş düşsün istemeyiz ama maalesef zaman zaman teşkilatımıza görevler düşüyor. En son sel ve boğulma vakalarında gerçekleştirdiği hızlı çalışmalarla itfaiyemize yönelik toplumumuzda olumlu algıların oluştuğunu görüyorum. Sel vakalarında çok önemli işler başardınız. Bu çok güzel bir şey. O yüzden hizmetlerinizden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir can bütün insanlık demek”

Samsun'un dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Demir, “Milli Mücadele meşalesinin yandığı şehirde her konuda en iyisini yapmak bize yakışır. Öncelikle inanmalıyız. İnanmazsanız yapamazsınız. Diğer ülkelerde, şehirlerde yapılan başarılı hizmetleri de nihayetinde insan yapıyor. Samimiyiz, insanlarımızı seviyoruz. İtfaiye çok önemli bir kurum. Çünkü bir can kurtardığınızda bütün insanlığı kurtarmış gibi oluyorsunuz. Bunun tarifi yoktur. Sizleri seviyoruz. Yeni keşfedilmiş, üretilmiş malzemeleri tespit edelim. Hep ilkleri bulunduran itfaiye olmaya gayret edelim” diye konuştu.

“Samsun'u geleceğe taşıyacak hedefler”

Her yönüyle daha yeni, ileriye dönük, azimli, kararlı, istikrarlı, başarılı, çalışkan bir belediyeyi inşa etmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Demir, “Büyükşehir Belediyemizi daha kurumsal hale getireceğiz. Bizden öncekilerden aldığımız hizmet ve sorumluluklarımızı daha ileriye götürmeye çalışacağız. Bizden sonra gelecek yönetimler için de hazırlık yapmış olacağız. Aldığımız kararların, yaptığımız değişikliklerin hepsi, Samsun'u geleceğe taşıyacak hedeflere ulaşmak içindir. Toplumumuzu mutlu etmeye yönelik sevilen, sayılan, hizmetlerinden memnun kalınan bir belediye oluşturmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İtfaiye AFAD'ın yerine geçecek”

Arama-kurtarma ve acil müdahale hizmetlerine ilişkin Bakanlıklar nezdinde yeni bir çalışma yapıldığına da değinen Başkan Demir, "Bakanlıkların görevlerinin bir kısmı büyükşehir belediyelerine devredilecek. İtfaiye teşkilatları, arama-kurtarma faaliyetlerinde muhtemelen AFAD'ın yerine geçecek. Mesela şu an AFAD'ın imkanları ve alt yapısı buraya nakledilse, önemli başarılara imza atarsınız. Muhtemelen bu gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.