Başkan Demir: “Samsun sağlık altyapısı güçlü bir şehir”

Samsun'da düzenlenen ‘İkiztepe Sağlık Zirvesi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin her konuda olduğu gibi sağlık altyapısıyla da önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, "Bu şehir sağlık yatırımları ve sağlık altyapısı ile güçlü bir şehir" dedi.

İkiztepe Sağlık Zirvesi'nde, sağlık sektörü bir araya geldi. Programda sağlık konusunda Türkiye'nin reform gerçekleştirmiş bir ülke olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Herkesin istediği yerde istediği doktorda sağlık hizmeti alabilen bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye sağlık hizmeti ve turizmi noktasında müthiş bir gelişim içerisinde. Samsun da her alanda gelişmeye müsait bir şehir. Biz hem geçmişten gelen problemleri çözmede hem bugünkü hizmet ihtiyaçlarını karşılamada hem de gelecek vizyonunu yakalamada tüm sektörlere mükemmel bir altyapı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı etkin, bilinçli ve stratejik olarak yürütüyoruz. Tüm çalışmalarımızda bilgiyi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanıyoruz. Geçmişten gelen problemleri bir bir çözerek emin adımlarla geleceğe yürüyoruz" diye konuştu.

“Samsun sağlık altyapısı ile güçlü bir şehir”

Samsun'un her konuda olduğu gibi sağlık altyapısı ile önemli bir merkez olduğunu da belirten Başkan Mustafa Demir, "Bu şehir sağlık yatırımları ve sağlık altyapısı ile güçlü bir şehir. OMÜ Tıp Fakültesi Türkiye'nin en etkin ve köklü fakültesi. Şehir Hastanemizin inşaatı devam ediyor” diyerek şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıla inşallah yetişiyor. Ama bunun yanında Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi var. İlçelerimizdeki devlet hastanelerini tamamladık. Atakum'daki ve Tekkeköy'deki devam ediyor. Eski Mehmet Aydın Hastanesi'nin olduğu yerde yine bir yatırım gündemimizde. Özel sektör yatırımlarında da çok iyi durumdayız. Şu anda müjde olarak bunu da söyleyeyim. Özel sektör bir hastane yatırımının arifesinde. Sanıyorum Türkiye'deki en iyi yatırımlarından birini Samsun'a yapacak. Samsun sağlık turizmi noktasında bölgenin merkezi olarak geleceğe emin adımlarla yürüyor."

Programa ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'deki sağlık sektörü temsilcileri ile farklı ülkelerden sağlık firmaları katıldı.