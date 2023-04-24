Başkan Demir: “Samsun Serbest Bölge, Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olacak”

Olağanüstü meclis toplantısında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Serbest Bölge'nin Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 5 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ilk önce gündeme alınan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonda görüşülen maddeler karara bağlanmak üzere tekrar meclise gönderildi.

5 gündem maddesinin tamamının karara bağlandığı toplantıda Başkan Demir'e projelerde kullanılmak üzere 300 milyon TL kredi kullanım yetkisi verilirken, Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A. Ş. (OSBAŞ) adıyla kurulacak şirkete Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 20 oranında ortak olması maddesi, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ne yüzde 33 katılım payı ile kurucu ortak olunması maddesi ve Atakum Kamalı Mahallesi'ndeki tarla nitelikli taşınmazın sosyal konut projesinde değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devri teklifi de kabul edilerek karara bağlandı.

“Samsun Serbest Bölge Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olacak”

Orta Karadeniz Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A. Ş.'ye hissedar olunması maddesi hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun'da mevcut serbest bölge 75 dönüm civarında. Tamamen dolu ve artık önü açık değil. Biz bölgenin merkeziyiz. Şu anda da çalışmamızın geldiği nokta itibariyle bunu hemen ilan etme noktasındayız. Şirketinin kuruluşunu da acilen yapmak istiyoruz. Orada çok özel Kuzey Anadolu'da kuzeye açılan ve ciddi anlamda ihracatımıza katkı sağlayacak olan, istihdama da çok ciddi anlamda ivme kazandıracak olan bir yatırım. Buraya yurt dışından ciddi bir yatırım gelecek. Bir de bu serbest bölge daha sonra gelişme alanlarıyla birlikte Türkiye'nin en büyük serbest bölgesi olacak. Bu kararla önceliği de bir an önce ilan edelim. Bir an önce yürürlüğe girsin. Diğer çalışmaları da bu arada Allah'ın izniyle yetiştirip, ilanını gerçekleştirmiş olacağız. Sanıyorum bugüne kadar Samsun'un o hak ettiği ekonomik potansiyeli yakalamada müthiş bir ivme oluşturacak. Önümüzdeki ay meclis toplantısı vardı. Şimdi bizim bu çalışmalarımız baştan beri devam eden çalışmalardı. Şimdiye gelmesinde de Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un çok büyük katkısı olduğunu, onun için seri bir şekilde gerçekleştirmek üzere olağanüstü toplantı yapmamızın asıl nedeni bu” dedi.

“1 tane eksik, yanlış, lüzumsuz yatırımımıza rastlamazsınız”

Belediye olarak Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Türkiye'de acaba marinaya başka itiraz edecek başka bir şehir olabilir mi? Belli kesimler açısından diyorum. Şehrin böyle bir itirazı yok da algı noktasında bir gayret var. Şehirle ilgili doğru olanı yapmaktan asla geri adım atmayız. Doğru adımı da sonuna kadar atarız ve gereğini yerine getiririz. Büyükşehir belediyesi olarak bugüne kadar beşinci yıla yeni girdik. 1 tane eksik, yanlış, lüzumsuz yatırımımıza rastlamazsınız. Tüm yaptığımızın projeleri, vizyon olarak üst düzeydedir. Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirdik ve hayata geçiriyoruz” diye konuştu.