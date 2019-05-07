Başkan Demir: “Samsun tarih kokacak”

Vakıflara sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmayı temel bir görev olarak kabul ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Saathane'de olduğu gibi Samsun'un gizli kalmış tarihini gün yüzüne çıkartacağız. Samsun tarih kokacak" dedi.

Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ceyhan Şen ve bir grup Vakıflar Müdürlüğü çalışanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Mustafa Demir, 6-12 Mayıs Vakıf Haftası'nı da kutladı. Başkan Demir, "Vakıflarımıza sahip çıkarak tüm bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Bunu yapmayı temel görevlerimizden kabul ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize vakıflarımızı tanıtmalı ve onlara vakıf şuuru ve tarih bilincini aşılamalıyız" diye konuştu.

Saathane projesi niçin önemli?

Samsun'un birçok noktasında keşfedilmeyen tarihi zenginliklerin bulunduğunu söyleyen Başkan Demir, "Valiliğimiz ve Vakıflar Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürütülen Saathane Turizm Ticaret Merkezi Projesi'ni bu nedenle çok önemsiyoruz. En kısa zamanda tamamlayacağımız bu proje ile Osmanlı döneminin en eski ve en önemli ticaret ve yaşam merkezini tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkartacağız. Bu proje bu alanda yapacağımız diğer projelere örnek olacak ve Samsun, buram buram tarih kokacak" diye konuştu.