Başkan Demir: “Samsun turizmde marka şehir olmaya aday bir şehir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ülkemizde, özellikle son yıllarda yeniden gelişme trendine giren turizm sektöründen Samsun'un da gereken ve hak ettiği payı alabilmesi için ilimiz genelinde bulunan potansiyeli çok daha iyi değerlendirmek zorundayız” dedi.

Başkan Demir, ülkedeki iç turizme dikkat çekmek ve turizmin önemini aktarmak amacıyla her yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Samsun'un 17 ilçesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle dev bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Ülkemizde, özellikle son yıllarda yeniden gelişme trendine giren turizm sektöründen Samsun'un da gereken ve hak ettiği payı alabilmesi için ilimiz genelinde bulunan potansiyeli çok daha iyi değerlendirmek zorundayız” diye konuştu.

"Marka şehir olmaya aday"

Karadeniz'in en büyük ili olan Samsun'un kilometrelerce sahili, plajları, muhteşem kumsalları, arkeolojik ve SİT alanları, doğa harikası gölleri, yaylaları ve ovaları, müzeleri ile turizm kenti olduğunu kaydeden Başkan Demir, “Dünya mirası Kızılırmak Deltası, Nebiyan Dağı, Vezirköprü Kanyonu, Kunduz Yaylası, tarih fışkıran kazıları, Ladik Gölü ve Akdağ Yaylası, Havza'da kaplıcaları, yine birçok ilçemizde gölleri ve şelaleleri, birbirinden renkli kültürel yaşam tarzları ile Samsun, turizmde marka şehir olmaya aday bir kenttir” şeklinde konuştu.

“Ortak paydamız turizm”

Samsun'un tüm bu güzelliklerini bir turizm değeri haline getirmek için bugüne kadar yapılan çalışmalardan çok daha fazlasını yapmak zorunda olduklarını aktaran Başkan Demir, “Başta Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin bir araya gelerek turizm kenti Samsun ortak paydasında hareket etmesi gerekmektedir. Bu yönde son yıllarda atılan önemli adımlar vardır. Atılan bu adımları son derece önemsemekle birlikte çok daha fazlasını yapmak zorunda olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

100'üncü yılda büyük hedef

Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk meşalesinin yakıldığı Samsun'un 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılının heyecanını yaşadığını hatırlatan Başkan Demir, “Bu büyük onuru ve heyecanı düzenleyeceğimiz muhteşem 100'üncü yıl etkinlikleriyle hep birlikte yaşayacak, Samsunumuzu Türkiye'nin ve dünyanın gündemine bir kere daha taşıyacağız. 100'üncü yıl etkinliklerimizle ortaya çıkacak tanıtım hamlesinin turizm hedeflerimize kaynak ve örnek olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.