Başkan Demir: “Samsun'a 'bölge istinaf adliyesi' yapılacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TOKİ aracılığı ile yeni bir adliye sarayı yapılacağını ve 'Bölge Adliye Mahkemesi'nin de buraya taşınacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın ev sahipliğindeki kahvaltı programında muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaflarla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Demir, yatırımlar ve alt yapı çalışmalarını anlattı. Dün Ankara'da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştüğünü, Samsun'a yeni bir adliye binası yapılacağını açıklayan Demir, “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ile 5-6 ay önce görüşmüştük. Kendisiyle bir kez daha konuştum. 50 dönüm arazi üzerinde bir bölge istinaf adliyesi yapma kararını dün verdik. Eylül ayının ilk haftasında bir ekip gönderecek. Yer seçimi yapılacak ve TOKİ aracılığıyla adliye sarayını yaptıracağız” dedi.

“2021 proje yılı”

Başkan Demir şöyle devam etti: “Bölge istinaf, eski valiliğin oradaki adliye oraya taşınacak. Büyükşehir ve valilik binasını da taşıyacağız. Bu arada adliye sarayı yapılırken yanına lojman yapılmasını da konuştuk. Bütün bizim proje lansmanında ifade ettiğimiz şeyler devam ediyor. Yarısında uygulama projeleri bitti. Şimdi ihale sürecine giriyoruz. 2020 yılında projeleri ihaleye vermiş olacağız. 2021 proje yılı.”

“Anakent İş Merkezi ve Subaşı yıkılıyor”

2021'in proje yılı olması nedenini de anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,

“Neden 2021? Bu projelerimizin çoğu ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımız var. Mesela Anakent İş Merkezinin projesi biteli 3 ay oldu. Şu anda kamulaştırma ile geçerlilik kazandı. 2021 yılında inşallah yıkımına başlayacağız. Şimdi bu çalışma değerli arkadaşlar 2-3 yılda ancak bitecek bir çalışmaydı. Mekanik otopark yapıyoruz oraya. 400 civarı arabayı koyacaksınız oraya. Subaşı meydanındaki projede bitti. 8 metre derine iniyoruz. O projede şu an devam ediyor. Orayı komple yıkıyoruz. Yine mekanik aynı sistemle çalışan 150'ye yakın araç park edilecek” diye konuştu.

“Dijital teknolojiyi en üst seviyede kullanacağız”

Büyükşehir belediyesi olarak çok önem verdikleri ‘153 Çözüm Merkezi Projesi'nin bittiğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Şu anda ihale için yaklaşık maliyeti ‘gözden geçirin' dedik. Çok kaliteli bir yapı. Onu bu sene ihale edeceğiz. 153 Çözüm Merkezi nedir? 1 milyon 350 bin insanımız dahil bütün Türkiye, yurt dışındaki insanlarımız, belediye ile irtibat kurabilir. Varsa eleştirisi, önerisi, talebi oradan iletilecek. Elektronik yazılımlarla birlikte tüm belediye yetkililerin iletilen konuya vaziyet etmesini ve vatandaşa geri dönüş yapmasını temin edecek bir sistem. O sistem ayrıca belediyedeki ben dahil herkesin performansını ölçecek bir sistem. İhmalimiz varsa orada görülecek. Böyle bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bilgi teknolojilerini, dijital teknolojilerini Türkiye'de en az noktada kullanan belediye değil en üst seviyede kullanan belediye olacağız” ifadelerini kullandı.

“Otopark sorunu bitecek”

Otopark problemini çözerek mevcut kapasiteyi maksimum verimli kullanacak şekilde projelendirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Otopark problemini Samsun merkezde yüzde 100 çözmeyi planlıyoruz. Projemizi test edeceğiz. Yenidoğan Mahallesi'nden İlyasköy'e varana kadar Samsun merkezde otopark problemini çözeceğiz. Nerede ne yapacağımızı planladık. Ama önce 4' ünü yaparak görmek istiyoruz. Çarşamba, Ladik, Havza, Bafra, Vezirköprü'de de aynı sistem otopark projelerini bitirdik” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm başladı”

Canik'teki kentsel dönüşüm projesine de değinen Başkan Demir şöyle konuştu:

“Canik'te Belediyeevleri kısmında dönüşüme tabi tutulacak alanda vizyoner bir şekilde teknik olarak çalıştık. Kesin kalıcı bir şekilde Allah'ın izniyle Samsun'daki kentsel dönüşüme şu anda başladık. Canik Yeni Mahalle'de 700 konut inşaatı başladı. Emlak Konut yapıyor. Bakanlığın yaptığı en kaliteli projelerden bir tanesi Türkiye'de. Şimdi değerli arkadaşlar bunu söylerken 1,5 sene geçti. Bu çalışmalar 4-5 sene de hayata geçmesi zor çalışmalardı. Bunu da bilginize sunuyorum. Arkasından biz Soğuksu'daki projeyi de çalışıyoruz. Dün yine sayın bakanla da konuştuk. Bu sene orada hemen Soğuksu'da yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. 2 bin konut. Samsun'un en nezih yerlerinden olacak. Gazi Osman Paşa'da çalışmalara devam ediyoruz. Bu sene planları onaylatacağız. Eylül'de Kıranköy ihalesi yapılır. Gülsan Sanayi'yi Toybelen'e taşıyoruz. Oradaki projeyi de ihale ediyoruz. Onu da duyuracağız. Nezih bir kent dokusu olarak göreceksiniz orayı. Şehir hastanesi ihale ediliyor. Bu arada hızlı trenin de istasyonu Canik'te olacak. Kentsel dönüşüm denildiğinde Hastanebaşı, Zeytinlik, o bölgede dönüşüme ne kadar tabi tutulacak yerler varsa oraları tespit edeceğiz. Vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları da devam ediyor. Geliştire geliştire şehri rahatlatacağız.”