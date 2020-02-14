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Başkan Demir, Samsunspor'a destek için Manisa'ya gidiyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor’u Manisa FK maçında yalnız bırakmayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'u Manisa FK maçında yalnız bırakmayacak.


TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda en yakın rakibi Manisa FK ile karşılaşacak Manisa'ya gidecek olan ve maç öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla da bir araya gelecek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tribündeki yerini de alarak, kırmızı-beyazlılara destek verecek.


Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak maç öncesi Samsunlular şampiyonluk için kenetlenirken, kritik karşılaşma için sabah uçağıyla Manisa'ya gidecek olan Demir, maç öncesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolcularla bir araya gelerek onlara moral verecek. Ayrıca taraftarların deplasman ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Demir'in deplasmanda Samsunspor'u yalnız bırakmayacak olması Samsunluları da mutlu etti.


Öte yandan çok sayıda belediye başkanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, akademisyen ve işadamının Manisa FK maçı için yola çıktığı öğrenildi.

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