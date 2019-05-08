Başkan Demir, Samsunspor'u uğurladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1. Lig'e yükselme müsabakalarının ilki için yarın akşam Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak Samsunsporlu futbolcuları İstanbul'a yolcu etti. Demir, futbolculara, "Başaracaksınız, size inanıyorum" diye seslendi.

Havaalanında moral verdi

Başkan Mustafa Demir, TFF 1. Lig'e yükselme Play-Off çeyrek final ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak Yılport Samsunsporlu futbolcuları ve teknik heyeti, Çarşamba Havalimanı'ndan İstanbul'a uğurladı. Başkan Mustafa Demir, Kulüp Başkanı İsmail Uyanık ile bir süre görüştükten sonra futbolcular ile tek tek tokalaşarak moral verdi.

Demir: “Bizim yerimiz Süper Lig”

Samsunspor'u bugün bulunduğu konumdan kurtarmak için herkesin büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirten Başkan Demir, "Mazisi başarılarla dolu Samsunsporumuzun bulunması gereken tek bir yer vardır, orası da Süper Lig'dir. Bu yolda büyük gayret ve çaba içerisinde olan Samsunsporumuza, öncelikli hedefi olan 1'inci Lig'e yükselme yolunda ilk adımı atacağı Sakaryaspor maçında sonsuz başarı diliyorum. Başta kulüp yönetimi ve futbolcularımıza bizler de her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Karşılaşma yarın saat 20.45'te

Mustafa Demir daha sonra kırmızı-beyazlı ekibi İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na uğurladı. Buradan takım otobüsüyle Sakarya'ya geçecek olan Samsunspor kafilesi, maç saatine kadar bir otelde kampa girecek. Karşılaşma yarın saat 20.45'te Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.