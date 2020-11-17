Başkan Demir: "Samsun'u daha ileriye taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'vizyoner bir belediyecilik' anlayışıyla şehri yarınlara taşıdıklarını ifade ederek, “Bütün zor olan problemlere vaziyet ettik ve ediyoruz. Samsun'u daha ileriye taşıyacak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'da yapımına başlanan ve başlanacak olan kentsel dönüşüm, akıllı şehir uygulamaları, minibüs terminali, 153 Kent Yönetim Merkezi, Subaşı ve Saathane projelerine değindi. Samsun'un çok önemli bir şehir olduğunu belirten Başkan Demir, “Bütün zor olan problemlere vaziyet ettik ve ediyoruz. Kentsel dönüşümü başlattık. Yenimahalle, Kıranköy, Toybelen. Şimdi de bakanlıkla Soğuksu ve Gaziosmanpaşa'yı çalışıyoruz. Arkasından 2 bin 500 konutluk yeni bir rezerv alanı oluşturuyoruz. Bütün Samsun'daki kentsel dönüşümü Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Selahiye'den Yenidoğan'a kadar bütün mahalleleri kapsama alıyoruz. Mert Irmağı'nda da çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Trafik rahatlayacak

Minibüs terminali projesinin şehrin trafik sorununun çözümüne katkısı olacağını da belirten Başkan Mustafa Demir, “Şehrimizdeki trafik problemlerini çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, İsmet İnönü ve 100'üncü Yıl Bulvarlarındaki akıllı şehir uygulaması bakanlıkta onayda. Onaylanır onaylanmaz 2021 yılında inşasına başlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nin yanına minibüs terminalini de yapacağız. 17 ilçeden insanlar orada toplanacak, minibüsler oradan dağılacak. Trafikte de rahatlama olacak. Alo 153 Kent Yönetim Merkezi inşasına başladık. O merkezin belediyeciliğe ne kattığını yapılınca göreceksiniz. Benim bile performansımı ölçecek o sistem. Benim görevimi yapıp yapmadığım önüme rapor olarak çıkacak. Belediyedeki 4 bin 300 personelin ne yaptığı o sistem ortaya koyacak” diye konuştu.

Tarihi çarşıya dönüşüyor

"Saathane bölgesini kullanıma açıyoruz" diyen Başkan Demir, şunları söyledi:

"2 etap halinde yapıyoruz orayı. Dükkanlar boşaltılıyor. Tarihi çarşıya dönüştürüyoruz. Büyük Cami'nin önündeki binaların olduğu bloğun da kamulaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Orayı da yıkıp 2 katlı tarihi bir dokuya dönüştürüyoruz. Subaşı projesini ihale ettik. 2021 yılında bitireceğiz. Mekanik otomatik otopark alanına dönüştüreceğiz. Küçük bir mescit de inşa edeceğiz. Anakent İş Merkezi'ni önümüzdeki yılın sonuna kadar boşaltıp yıkacağız. Altına otopark yapacağız. Bizler çalıştıkça dinleniyoruz. Gayretle, hakkaniyetli ve gönülden çalışıyoruz.”