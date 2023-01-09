Başkan Demir: “Samsun'un ekonomisi güçleniyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin sanayi alanları ve özel sektör yatırımları noktasında çok iyi konumda olduğunu belirterek, “Mevcut OSB'lerimizi bir yandan yeniden revize ederek büyütüyor, diğer yandan da altyapılarını yenileyip güçlendiriyoruz. Samsun'un ekonomisinin güçlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Samsun gelişen ve büyüyen sanayisiyle Karadeniz Bölgesi'nin cazibe merkezi haline geliyor. Samsun, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları, sanayici ve girişimcilere her alanda sunduğu desteklerle de ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren kent, ulaşım, coğrafya ve iklim avantajlarıyla özel sektörden büyük ilgi görüyor.

Arazi tahsisleri sürüyor

Firmaların artan yatırım alanı taleplerini karşılamak için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği iş birliğiyle organize sanayi bölgelerindeki(OSB) çalışmalarını da sürdürüyor. Yatırım yapılacak alan kalmayan Merkez OSB'nin altyapısını yenileyen belediye, Havza-Bekdiğin, Bafra, Kavak ve Çarşamba'daki OSB'lerdeki arazi tahsis işlemlerine ise devam ediyor.

Yeni OSB'ler yolda

Şehirdeki 7 OSB'nin yatırım alanını büyüten, kaliteli beton yol imalatlarıyla ulaşım konforunu da artıran Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda Terme OSB, Vezirköprü Karma OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB, Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'leri de 2024 yılına kadar faaliyete geçirmeye çalışıyor.

“İş insanlarımızı tebrik ediyorum”

Kentin 2022 yılı ihracatını değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz ihracatta çok ciddi yükseliş trendi yakaladı. 2002 yılında 36 milyon dolar olan ihracatımız 2022 yılında 30 kat artarak 1 milyar 171 milyon 545 bin dolar oldu. Bu önemli bir başarıdır. Türkiye ihracat sıralamasında ise 20'inciyiz. Toplam ihracatın yüzde 40'ını ise KOBİ'ler gerçekleştirdi. KOBİ'lerimiz üretim ve ihracatta çok önemli yere sahip olduklarını bir kez daha gösterdi. Bu sebeple başarıda payı ve emeği bulunan tüm iş insanlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Rakamlar bize OSB'lere, altyapıya, inovasyona ve teknolojiye daha çok önem vermemiz, yatırım yapmamız ve çalışmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

“Samsun'un ekonomisi güçleniyor”

OSB'lerdeki yatırımlara da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Merkezi hükümet politikaları, bakanlık, kamu ve yerel yönetim yatırımları ile potansiyellerimizi fark ettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Önümüze bakarak inşallah önemli mesafeler kat edeceğiz. Sanayi alanları ve özel sektör yatırımları noktasında çok iyi durumdayız. Mevcut OSB'lerimizi bir yandan yeniden revize ederek büyütüyor diğer yandan da altyapılarını yenileyip güçlendiriyoruz. Bunun yanında Vezirköprü Karma OSB kuruldu. Yıl içinde ihalesi yapılıp inşaatına başlanacak. Yine Besi ve Sera OSB'ler de kurulacak. Hayata geçtiğinde özel sektör yatırımlarında daha çok artış yaşanacağı gibi üretim, istihdam ve ihracata önemli katkılar sağlanacak. Samsun'un ekonomisinin güçlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.