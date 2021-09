Başkan Demir: “Samsun'un tüm sorunlarına el attık”

7'den 70'e her kesime el uzatan Başkan Demir, Akabe Kömür İşletme sahipleri Nurettin Burak, Şemsi Antika, Mustafa Mangan, Genel Müdür Cengiz Özbek ve çalışanları ile bir araya geldi. Ardından da Sinop'un Ayancık ilçesine geçerek, burada sel felaketinde hayatını kaybedenler için okutulan mevlit programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ayancık'ta hayatını kaybeden 16 kişi için düzenlenen mevlit programında yer alan Başkan Demir, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Programın ardından Samsun'a dönen Başkan Mustafa Demir, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ile birlikte Anadolu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Onların sorunlarını dinleyerek tek tek not alan Başkan Demir, her zaman kendisine ulaşılabileceğini ifade ederek, cep telefonu numarasını paylaştı. “7/24 bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz” diyen Başkan Demir, “O an bakamasam bile mutlaka geri dönüş yapıyorum. Bizler sizlere hizmet makamındayız. Kentin bütün problemlerine el atıyoruz. Trafik, otopark, dönüşüm problemleri hızla ilerliyor. Saathane Meydanı'ndan başladık Subaşı, Cumhuriyet Meydanı Anakent İş Merkezi, oraları da Allah'ın izniyle çok düzenli hale getireceğiz” dedi.

Kırsal altyapıyı 2023 yılında bitireceklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

“İçme suyu ve tüm yolları 946 mahallenin tamamında bitiyoruz. Altyapı yetersizliklerini gideriyoruz. Terfi hattı, kollektör hatları başta olmak üzere hepsini bir düzene soktuk. Yeni arıtmalar yapıyoruz. İçme suyu arıtmalarını yeniliyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyonları yapıyoruz. Tüm problemleri tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Toybelen, Kıranköy, Canik Yeni Mahalle, kırsal altyapılar, merkezdeki çalışmalarımız ve ilçelerdeki çalışmalarımız. Hepsi hızla sürüyor. Bütün ilçelerde çalışma yapıyoruz. Yatay kalkınmayı önemsiyoruz. Her bölgeye her insana hizmet etmek zorundayız. Tüm bölgelere eşit hizmet anlayışıyla yaklaşıyoruz. Adaletli, hakkaniyetli bir şekilde, öncelik sırasına göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Haftanın 7 günü durmadan sahadayız“