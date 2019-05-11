Başkan Demir: “Şehrimizi birlikte ileriye taşıyacağız”

Esnafla iftarda bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Belediye ile iletişim kurmakta asla sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunu sizlere buradan açık açık ifade ediyorum. Şehrimizi birlikte ileriye taşıyacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin(SESOB) 17 ilçe oda başkanlarını ağırladığı iftarında esnafla bir araya geldi.

Büyükşehir önderliğinde birliktelik

Şehir Kulübü'nde düzenlenen iftar onrasında açılış konuşmasını yapan SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, "Bugün burada bulunmaktaki maksadımız iftar sofralarında buluşmak, dostluğumuzu pekiştirmek, Büyükşehir Belediyesi önderliğinde zirveye ulaşan birlik ve beraberliğimizin devam etmesini dilemektir” ifadelerini kullandı.

“Doğrunun önünde engel yoktur”

Başkan Mustafa Demir ise sözlerine, esnafla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Başkan Demir şunları söyledi:

“SESOB Başkanımız Hacı Eyüp Güler beyin de bahsettiği üzere Samsun'da esnaf kardeşlerimizle iyi ve güzel bir birlikteliği beraberce sürdürüyoruz. Hepimiz bir şekilde bu şehre hizmet ediyoruz. Bu şehrin insanlarına elimizden geldiğinin en iyi şekliyle hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Seçim öncesinde de ifade etmiştim. Şimdi tekrar dile getiriyorum. Doğruyu yapmanın önünde bir engel yok. Doğru olanı yapma noktasında bize katkı sağlamayacak olan kişi ne burada var ne de şehrimizde var. Sizin hakkınız, hukukunuz bizim de sorumluluğumuz var."

“İletişim sıkıntısı yaşamayacaksınız”

"Şehrimiz için ülkemiz için gelecek nesillerimiz için gece gündüz hep birlikte çalışacağız" diyen Mustafa Demir konuşmasını şöyle tamamladı:

"Belediye ile iletişim kurmakta asla sıkıntı yaşamayacaksınız. Bunu sizlere buradan açık açık ifade ediyorum. Bugüne kadar sıkıntı yaşayan oldu ise de söylesin. Şehrimizi ileriye birlikte taşıyacağız. Ramazan rahmet ve merhamet ayıdır. Bu doğrultuda birliğimizin her zaman olduğu gibi sürmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Allah niyetlerimizi kabul etsin.”

Konuşmalar sonrasında Mustafa Demir, esnaf oda başkanlarının ilettiği talepleri dinledi. Program hatıra fotoğrafı çekimin ardından sona erdi. İftara MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da katıldı.