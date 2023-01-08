Başkan Demir: “Şehrimizi tarihiyle, kültürel değerleriyle yeniden buluşturuyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerine ev sahipliği yapan Saathane Meydanı'ndaki kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Demir, kenti tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden buluşturduklarını söyledi.

Cenevizlilerin ticaret kolonisi olan Saathane Meydanı, Taşhan, Süleyman Paşa Medrese Camii, Şifa Hamamı ve Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının anısına 1887 yılında inşa edilen Saat Kulesi ile kültürel kent dokusunun en güzel örneklerini sergiliyor. Restore edilen mimari eserler hizmet vermeye devam ederken, tarihiyle barışan meydanın yeni konsepti beğeni topluyor. Tamamlandığında turizme önemli katkı sağlayacak kentsel dönüşüm projesini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, projede önemli ilerleme kat etti. Estetik dokuya uygun iş yerlerinin inşa edilmesiyle Saathane Meydanı, eski ticari canlılığa yeniden sahip olacak. Proje çerçevesinde inşaat çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarihi meydanı yeniden düzenliyor. Yapımı tamamlanan iş yerlerinin çevresine estetik kesme taşlardan kaldırımlar yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına Meydan Hamam sokak ve Pazar Mahallesi sokakta devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizi tarihiyle, kültürel değerleriyle yeniden buluşturuyoruz. Saathane Meydanı, geleceğe hazırladığımız Samsun'un yeni kent vizyonudur. Burası tarihimizle, kültürümüzle buluşma projesidir. Bu sebeple projeye çok önem veriyoruz. Meydanı adeta ilmek ilmek yeniden dokuyoruz. Birinci etap dahilinde zemin kaplamasını tamamlayarak halkımızın hizmetine açmıştık. İkinci ve üçüncü etapta yıktığımız iş yerlerinin yerine tarihi dokusuyla uyumlu, tasarımıyla estetiği bozmayan dükkanların inşaatını bitirdik. Esnaflarımızı mağdur etmemeye özen gösterdiğimiz dördüncü etap inşaatı devam ederken estetiği artırmak için çalışma başlattık. Ekiplerimiz şu an sokakları yeniliyor. Çalışma tamamlandığında Saathane Meydanı pırıl pırıl hale gelecek” dedi.