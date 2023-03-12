Başkan Demir: “Şehrimizin dört bir yanını yatırım projelerimiz ile donatıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Rasathane Cami yanında yapılan Osmanlı Kitap Kafe Projesi'nde sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilin dört bir yanını yatırım projeleri ile donattıklarını söyledi.

İlkadım ilçesinde 100'üncü Yıl Bulvarı Rasathane Cami yanındaki 416 metrekarelik parseli sosyal donatı alanı olarak projelendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve cami cemaatinin yaşamına dokunarak kaynaşmalarını sağlamak amacıyla alanda Osmanlı Kitap Kafe Projesi'ni hayata geçirdi. 3 buçuk milyon TL'ye mal olan ve mekanik tesisat ile ahşap korkuluk imalatları devam eden projenin yüzde 95'i tamamlandı.

“Şehrimizin dört bir yanını yatırım projeleri ile donatıyoruz”

Osmanlı Kitap Kafe inşaatında sona gelindiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin bölgeye değer katacağını söyledi. Demir, Samsun'un tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle artık kabuğuna sığmadığını dile getirerek, “Yatırım projelerimizle Karadeniz'in merkezi ve en büyük metropolü olan şehrimizin dört bir yanını bu tür projelerle donatıyoruz. Sağlam, dayanıklı ve estetik yapılarla kentimiz için yeni tesisleri inşa ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle her yaş grubundaki vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Rasathane Osmanlı Kitap Kafe Projesi de bu hizmet çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir. Bu özel tesis inşaatının tamamlanmasının ardından hızla hizmete girecek ve vatandaşlarımızın kullanımına açılacak” dedi.

Mahalle sakinleri de inşaat çalışmalarının tamamlanıp tesisin faaliyete geçmesini heyecanla bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e proje nedeniyle teşekkür eden mahalle esnafından Muhammet Dilmeç, “Başkanımızın ellerine sağlık. Mahallemiz için çok güzel oldu. Bölgemize değer katan proje. Gençlerimiz için biz esnaflar için güzel bir sosyal alan. Teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Burası harabe gibiydi, projenin yapılması ile güzel bir dönüşüm oldu"

Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerle ilgili birçok çalışma yaptığını gördüğünü belirten 22 yaşındaki öğrenci Kardelen Keskör ise, “Evim buraya çok yakın. Eskiden burada bulunan bina harabe gibiydi. Bu projenin yapılmasıyla çok güzel bir dönüşüm oldu. Biz gençler için öğrenciler için faydalı bir yer. Başkanımıza gençlere verdiği değer için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.