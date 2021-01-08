Başkan Demir: “Şehrin değerlerini gün yüzüne çıkarmalıyız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin ve birim personelinin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Demir, daha verimli çalışmalar yapmak amacıyla belediyenin tüm birimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm arkadaşlarımızın şehrin sanat, kültür ve turizm ile alakalı her konuda daha özverili çalışması, çok daha fazla projeye imza atması gerekiyor. Şehrin kaybolan, kaybolmaya yüz tutan tüm sanatsal öğelerini gün yüzüne çıkarmak için her alanda daha aktif olmalıyız. Sanat konusunda halkımıza güzel hizmetler vermemiz onları mutlu etmemiz gerekiyor. Nesiller arasındaki kültürü, sanat duyarlılığını ve olgusunu aktarmamız gerekiyor. Musiki, Türk halk müziği çok önemli. Onları icra etmek yaşatmak gerekiyor. Halk oyunları ve folklor o kadar önemli ki. Kültür Dairesi en ön planda olması gereken birimimiz. Samsun'u Allah'ın izniyle baştan sona değiştireceğiz. Samsun tarihi bir süreç yaşıyor. Bunun izlerini şehir merkezinde görmeye başlıyoruz. Kırsalda zaten görüyoruz. Yolu bugün yapmazsınız yarın yaparsınız ama insan ömrüne dokunabilecekken dokunmadığınız bir günü kaçırırız. Sizleri bu konuda epey önemsiyoruz. Pandemi bizi etkiledi. Bu süreci atlattıktan sonra daha verimli çalışmalarımız olacak” dedi.