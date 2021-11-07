Başkan Demir: “Şehrin yarınlarını inşa ediyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kardeş şehir uygulamaları kapsamında tecrübe paylaşımlarında bulunmak ve iki şehir arasındaki bağı kuvvetlendirmek adına Samsun'a gelen Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric ve beraberindeki heyet ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Samsun'da iki gün geçiren Bosnalı heyet ile yakından ilgilenen Başkan Demir, tecrübelerini paylaşıp fikir alışverişinde bulundu. Misafirlerini yolcu ettikten sonra yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, şehrin doğusundan batısına kadar tüm yatırımlarda gelinen son durumu takip etti. Beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter yardımcıları Metin Köksal ile Zennube Albayrak ve belediye bürokratlarıyla birlikte ASELSAN ile yürütülen Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında Belediye Evleri Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Daha sonra İlkadım ilçesinde kurulan beton santraline geçti. Ardından da Subaşı Meydan Projesi, Kıran Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm ve Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki inşaat sahalarına geçerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yapım maliyetini düşürerek kaliteyi artırmak ve çalışmaları hızlandırmak amacıyla kendi tesislerini kurduklarını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada üretilen malzemelerle kırsal mahallelerdeki yolları yaptıklarını dile getirdi. İlkadım İlçesinde kurdukları beton santrali ile merkez 4 ilçenin yol yapımında malzeme ihtiyacını karşıladıklarını, şehrin dört bir yanını modernize edip, sağlam ve dayanıklı yapılar ile Samsun'un yarınlarını inşa ettiklerini söyledi.

Samsun'un Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü şehri unvanına sahip olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Bu güç ile Samsun'un geleceği için büyük misyona sahip olan kentsel dönüşüm çalışmalarına start verdik. Tarım, sanayi, kültür, tarih ve turizm alanında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu şehri geleceğe en vizyoner şekilde nasıl taşırız onun hesaplarını yapıyoruz. ASELSAN ile çalıştığımız Akıllı Şehir Trafik Güvenliği, şu anda Türkiye'nin teknik ve teknoloji anlamında en kapsamlı projesi” ifadelerini kullandı.

"Küçük sanayi sorununu çözen ilk şehir olacağız"

2023 hedefleri kapsamında Samsun'u şehircilikte daha modern ve çağdaş kimliğe kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un büyük destekleri ile 1526 dükkan ve 82 ticari birimin yer alacağı Türkiye'nin en modern sanayi sitesi Toybelen Sanayi Sitesi'ni şehrimize kazandırıyoruz. Türkiye'de modern, iş koluna göre kümelenmiş, düzenli ve sistemli çalışan bir sanayi sitesini kurarak devasa büyüklükteki küçük sanayi sorununu ilk çözen şehir olacağız” diye konuştu.