Başkan Demir: “Tek bir amacımız var, hizmet etmek”

Demir, ”Bizim tek bir amacımız var, o da sizlere hizmet etmek. Alt yapıdan üst yapıya, bilişim teknolojilerinden enerjiye kadar ihtiyaç duyulan her alanda 7/24 ekip arkadaşlarım çalışıyor” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hem Samsun merkezde hem de Havza ilçesinde yoğun bir mesai harcayarak vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah esnafla bir araya gelerek kahvaltı yapan Başkan Demir, daha sonra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile birlikte Güvercinlik, Bekdiğin, Karameşe, Kaleköy, Çamyatağı, Karahalil, Beyköy, Sofular, Ersandık ve Beyören mahallelerini ziyaret etti. Başkan Demir, vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Samsun'u ve 17 ilçesini nakış gibi işlediklerini ve yapılan her hizmeti hakkın rızasını gözeterek yaptıklarını dile getiren Başkan Demir, “Samsunlulara hizmet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım 7/24 sahadayız. Her bir vatandaşımızın huzuru, rahatı ve konforu için vizyon projelerimizle Samsun'u geleceğe taşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bakanlarımızın ve Samsun milletvekillerimizin de katkılarıyla şehrimizin her köşesine yapılacak yatırımda birlikte hareket ediyoruz. Şehrimize olan sevgimizi çalışarak, proje üreterek ve halkımızla her fırsatta bir araya gelerek gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Samsun'un her ilçesine hizmet ve projelerle değer katmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, kırsal altyapıya çok önem verdiklerini, her mahalleyi adım adım gezerek sorunları yerinde tespit ettiklerini vurguladı. Demir, “Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden kültür projelerine kadar, üst yapıdan enerjiye, bilişim teknolojilerinin her alanda aktif kullanımına kadar birçok alanda ihtiyaç duyulan her çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

“Sizlerle sürekli temas halindeyiz ve iç içeyiz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Hafta içi halk günlerinde hafta sonları da sizlerin yanında birlikte yol yürüyoruz. Bana istediğiniz zaman istediğiniz saatte ulaşabilirsiniz. Telefon numaram hepinizde mevcut. Beni aradığınızda o an cevap veremesem de mutlaka sonradan dönüş yapıyorum. Birlikte omuz omuza Samsunumuza değer katacağız. Biz sizlere hizmet etmek için bu makamlardayız. Tek bir amacımız, tek bir rotamız var o da sizlere hizmet etmek.”

Başkan Mustafa Demir, Havza ilçesindeki incelemelerinde kadınlar ve çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Demir, daha sonra tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için geliştirdikleri proje kapsamında üretimin başladığı tıbbi nane tarlasına girerek incelemelerde bulundu. Çiftçilerle birlikte çapa yapan Başkan Demir, üretimle ilgili bilgi aldı.