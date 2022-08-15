Başkan Demir: “Toplu Ulaşım Transfer Merkezi TEKNOFEST'in ardından hizmete girecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin TEKNOFEST'in ardından hizmete gireceğini açıkladı.

30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'un ev sahipliğinde yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ 2022 organizasyonuna sayılı günler kaldı. Hazırlıklarla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje yatırımlarını da değerlendirdi. Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Anakent İş Merkezi ve belediye binasının dönüşümü konularında gelinen son durumu anlattı.

“Herkesi bekliyoruz”

TEKNOFEST'in Samsun'da başarıyla düzenlenmesi için tüm eksiklikleri gidererek Çarşamba Havalimanı'nda stant kurulumlarının başladığı bilgisini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “İstanbul'dan sonra Anadolu'da ikinci festivali şehrimizde icra edeceğiz. Çok önemli bir süreç yaşayacağız. TEKNOFEST ile ilgili bize çok iş düştü. Hepsini hallettik. Çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. TEKNOFEST kurulu çalışmalardan ve hazırlıklardan çok memnun. Biz de güzel bir stant kuruyoruz. Şehrimize gelecek gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm misafirlerimize Samsun'u tanıtmak için iyi bir çalışma yapıyoruz. Kültürel anlamda da belediye olarak konserlerimiz olacak. Gençlerimizi bir araya getirip eğlendireceğiz. Yurt dışındaki kardeş belediyelerden misafirlerimiz olacak. Festival, şehrimize bambaşka faydalar sağlayarak, çok müthiş bir vizyona kavuşturacak. Herkesi festival alanına bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

"TEKNOFEST'ten önce hayata geçiriyoruz"

Gelecekte şehrin yönetiminin can damarı haline gelecek birçok mobil uygulamayı devreye alarak tanıtımlarına başladıklarını duyuran Başkan Mustafa Demir, “Akıllı şehir uygulamalarıyla bütün alanlar, kurulum çalışmaları süren kent yönetim merkezinde izlenir hale gelecek. Günün bazı saatlerinde şehrimizin belirlenen alanları, yurt içinde ve yurt dışından canlı seyredilebilecek. Bu sistemi TEKNOFEST'ten önce hayata geçiriyoruz. Atatürk Bulvarı ve 100. Bulvarı üzerindeki kavşak düzenlemeleri tamamlandı. Atatürk Bulvarı'ndaki kavşaklarda ayrıca yapay zeka sistemi kurumları da bitti. Şu an 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşaklarda sistem kurulumu, trafik sinyalizasyonu ve kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik hız koridorları kurulumu devam ediyor” diye konuştu.

“Akıllı sistemi tüm bulvarlarda kuracağız”

Kavşaklarla birlikte yenilenen yollarla kentin bambaşka havaya büründüğünün altını çizen Başkan Demir, “Caddelerimiz çok şık oldu. Trafik ciddi anlamda rahatladı. Pik saatlerde dahi trafik yoğunluğu bir iki ışığı geçmiyor. İnsanlar 1,5 saatte ulaşabildikleri yere şimdi ortalama 30 dakikada gidebiliyorlar. Adaptif kavşak dediğimiz sistemde birinci sırada güvenlik geliyor. Tüm kavşaklarda aynı anda devreye yapay zeka, trafiği daha akıcı hale getirerek kazaları minimize edecek. Seyir halindeyken sürücülerin bir takım alışkanlıkları düzeldikçe sistem daha da iyi çalışacak. Kavşaklara yakın yerlerde parklanmaları ve okulların dışında hız kesicileri ortadan kaldıracağız. Bütün yolları gözetim altına alıyoruz” bilgilerini verdi.

"Transfer merkezi festivalden sonra"

9 milyon TL'lik yatırımla Atatürk Kültür Merkezi yanındaki alana konuşlandırılan Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ndeki proje çalışmalarının bitirildiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Minibüs terminali, tamamıyla hizmete açılmaya hazır. TEKNOFEST' in bitiminden sonra nasip olursa düzenleyeceğimiz törende yolcu aktarma merkezimizi hizmete sunacağız. Halkımız artık şehir merkezine tek araçla daha kolay ve hızlı şekilde ulaşmış olacak. Anakent İş Merkezi ile belediye binamızın yıkımına da yılsonundan önce başlayacağız. Belediyenin yanındaki otoparkla ilgili uygulama projeleri bitti. Şu an maliyet hesapları inceleniyor. Yapımını da yılsonundan önce ihale edeceğiz. Anakent İş Merkezi'nin orayı da yıktıktan sonra konvansiyonel sisteme çeviriyoruz. Projesi bitmek üzere. Dolayısıyla şehrimiz bambaşka bir hale geliyor” ifadelerini kullandı.