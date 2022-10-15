Başkan Demir: “Transfer merkezi en geç kasım ayında açılacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin en geç kasım ayında hizmete gireceğini açıkladı.

Başkan Mustafa Demir, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Akıllı Şehir Trafik Uygulamaları ve Meydan Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Park etmeyecek”

Transfer merkezinin 11. ayın sonuna kadar hizmete açılacağı bilgisini veren Başkan Mustafa Demir, “Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni en geç 11. ayın sonuna kadar hizmete açacağız. Şu anda ekiplerimiz çalışıyor. Duraklar, parklanmalar üzerinde çalışıyoruz. Bütün ilçelerden gelecek minibüsler yolcuyu oraya bırakacak, oradan alacak ama park etmeyecek. Dolayısıyla tek hat değişikliğiyle Samsun'da herkes her yere gidebilecek” dedi.

“Yapay zeka birçok kavşakta devreye alındı”

Trafikte kullanılan yapay zekanın birçok noktada trafiği oldukça rahatlattığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “Akıllı sistem şuan çalışıyor. Yapay zeka birçok kavşakta devreye alındı. En kısa zamanda tüm kavşaklarda devreye girecek. Şu anda birçok kavşak yapay zeka ile yönetiliyor. İçişleri Bakanlığı kırmızı ışık ihlalleri sistemini kabul yapıyor. İçişleri Bakanlığı kabul yapınca sistemi devreye alacaklar” diye konuştu.

“Meydan kamulaştırma çalışmalarını başlattık”

Cumhuriyet Meydanı'nı genişletme ve güzelleştirme kapsamında yıkılacak binaların kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Demir, “Meydan Projesi'nde şu anda uygulama projesi hazırlanıyor. Meydan kamulaştırma çalışmalarını başlattık. İdari yargılarda bir süreç yaşanabiliyor. Biz olayın bu sürecine de hazırlıklıyız. Uygulama projemizi bir taraftan devam ettiriyoruz. Kamulaştırma çalışmalarımızın tamamında davalarını açtık, ihbarlarda bulunduk. Artık bundan sonra kamulaştırma mahkeme kararları neticelendikçe projeyi hayata geçireceğiz. Meclis binası, Subay Gazinosu binası, dershane binası olmak üzere tamamını kamulaştıracağız. Subay Gazinosu binasının ya yenisini inşa edeceğiz ya da kamulaştırma bedelini ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Demir, ALO 153 Kent Yönetim Merkezi açılışının da kısa zaman sonra yapılacağını sözlerine ekledi.